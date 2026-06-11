Rafael Martins

Rafael Martins

CEO e cofundador da plataforma de educação Share. Também atua como professor em cursos de graduação e pós-graduação. Em GZH, produz conteúdo sobre tecnologia.

Inovação aplicada
Opinião

Web Summit Rio: 2 startups gaúchas presentes no evento

Em meio à avalanche de discursos sobre inteligência artificial no Web Summit Rio, duas startups gaúchas se destacaram por atacar problemas concretos em setores bem diferentes: retenção de clientes e formação médica

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