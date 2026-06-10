O que o Web Summit Rio revelou sobre o futuro do dinheiro

Rafael Martins

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CEO e cofundador da plataforma de educação Share. Também atua como professor em cursos de graduação e pós-graduação. Em GZH, produz conteúdo sobre tecnologia.

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