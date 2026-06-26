Rafael Martins

Rafael Martins

CEO e cofundador da plataforma de educação Share. Também atua como professor em cursos de graduação e pós-graduação. Em GZH, produz conteúdo sobre tecnologia.

Equilíbrio
Opinião

Cannes Lions 2026 termina com uma nova tríade das marcas: IA, creators e cultura

Evento na França deixou um recado incômodo ao mercado — a inteligência artificial acelera tudo, mas só a criatividade ainda faz alguém se importar

Rafael Martins

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS