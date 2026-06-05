As ferramentas de IA que estão definindo o primeiro semestre de 2026

ChatGPT e Gemini estão entre as ferramentas de IA mais utilizadas. Reprodução / adobe.stock.com

Há menos de três anos, o ChatGPT era uma curiosidade tecnológica. Hoje, tornou-se a principal porta de entrada da inteligência artificial para mais de um bilhão de pessoas. Para efeito de comparação, a internet levou cerca de 13 anos para atingir a mesma marca.

Mesmo sem grandes revoluções em 2026, o ChatGPT continua sendo o produto mais importante do mercado. É a ferramenta que apresentou a IA generativa ao mundo e segue sendo o ponto de partida para quem está começando. Sua evolução neste ano foi mais incremental do que transformadora, mas a liderança construída desde 2022 ainda pesa muito. E os números ajudam a explicar por quê.

Segundo a Andreessen Horowitz, uma das maiores gestoras de venture capital do mundo, o ChatGPT segue sendo o maior produto de IA para consumidores do planeta. A ferramenta possui uma audiência mais de duas vezes superior à do segundo colocado e se aproxima de 1 bilhão de usuários ativos mensais. Em termos de alcance global, nenhuma outra plataforma chega perto.

Mas o mais interessante é que, pela primeira vez, a distância está diminuindo.

O ranking da IA em 2026

Dados da Similarweb mostram um mercado bem diferente daquele que existia há apenas um ano. O ranking global de uso das plataformas de IA hoje é liderado por:

ChatGPT Gemini Claude Grok DeepSeek Perplexity

O dado mais surpreendente não é a liderança da OpenAI, mas a velocidade com que os concorrentes estão crescendo.

O Gemini registrou crescimento superior a 150% em apenas um ano e já supera a marca de 1 bilhão de visitas mensais. O Claude, por sua vez, teve uma expansão ainda mais impressionante, com crescimento estimado em mais de 600% no período.

Pela primeira vez desde o lançamento do ChatGPT, a liderança da OpenAI continua confortável, mas já não parece inabalável.

O ano do Claude

Se existe uma empresa que pode ser considerada a vencedora deste primeiro semestre, ela se chama Anthropic.

O Claude deixou de ser uma alternativa para usuários avançados e passou a disputar protagonismo. Em alguns momentos de 2026, chegou ao topo da App Store americana, ultrapassando temporariamente o ChatGPT em novos downloads. Mais importante do que isso, conquistou uma posição extremamente forte entre desenvolvedores e clientes corporativos.

O segredo parece estar menos no modelo e mais no produto.

Recursos como Skills permitiram personalizações mais profundas e adaptadas a cada usuário. O Claude Code transformou a plataforma em uma poderosa ferramenta de desenvolvimento capaz de criar aplicações, sites e agentes. Já o Claude Cowork inaugurou uma nova categoria: a do agente pessoal persistente, que acompanha projetos, aprende contextos e ajuda a executar tarefas complexas ao longo do tempo.

Curiosamente, o Claude ainda está longe dos números de audiência do ChatGPT ou do Gemini. Mas influência e participação de mercado nem sempre são a mesma coisa. Hoje, entre desenvolvedores, startups e profissionais que trabalham diretamente com IA, o Claude talvez seja a ferramenta mais comentada do setor.

A explosão do software criado por IA

Talvez a maior transformação de 2026 não esteja nos modelos, mas na forma como eles passaram a criar produtos.

O maior símbolo desse movimento é o Lovable. O que começou como uma plataforma para criar aplicações por meio de linguagem natural tornou se um dos fenômenos do chamado vibe coding. Em vez de escrever código linha por linha, o usuário simplesmente descreve o que deseja construir e a plataforma gera interfaces, bancos de dados, integrações e funcionalidades praticamente prontas para uso.

O sucesso do Lovable revela uma mudança profunda. Durante décadas, criar software exigiu conhecimento técnico especializado. Agora, empreendedores, profissionais de marketing, designers e pequenas empresas conseguem transformar ideias em produtos digitais em questão de horas.

Ferramentas como Claude Code, Cursor, Windsurf e GitHub Copilot seguem a mesma direção. A programação continua importante, mas a barreira de entrada para construir software está desabando diante dos nossos olhos.

Se o ChatGPT democratizou o acesso à inteligência artificial, plataformas como o Lovable estão democratizando a criação de software.

As aplicações começam a vencer os modelos

Durante boa parte dos últimos três anos, a discussão girava em torno de quem tinha o melhor modelo. Em 2026, a conversa mudou. O mercado passou a valorizar quem consegue transformar inteligência artificial em produtos úteis para o dia a dia.

O Gamma é um excelente exemplo. Criar apresentações deixou de ser uma tarefa que consumia horas para se tornar um processo de minutos. A plataforma consegue estruturar argumentos, sugerir narrativas visuais e criar apresentações completas com um nível de automação que ainda surpreende muitos usuários acostumados ao PowerPoint e ao Canva.

O NotebookLM também encontrou um espaço próprio. Em vez de competir diretamente com os chatbots, criou uma nova categoria de aprendizado. Documentos, vídeos, pesquisas acadêmicas e páginas da internet podem ser reunidos em um único ambiente de estudo e pesquisa. Para estudantes, pesquisadores e profissionais, tornou se uma das ferramentas mais úteis da nova geração.

Seu crescimento ajuda a mostrar uma mudança importante no mercado. As pessoas não querem apenas conversar com uma IA. Elas querem resolver problemas concretos. E as ferramentas que estão crescendo mais rapidamente são justamente aquelas que entregam resultados específicos.

Voz e vídeo entram em uma nova fase

Outra tendência clara deste ano é o avanço das ferramentas multimodais. O ElevenLabs consolidou sua posição como uma das principais infraestruturas de áudio do mercado. O que começou como uma ferramenta de clonagem de voz evoluiu para uma plataforma utilizada por empresas para criar assistentes de voz, modernizar centrais telefônicas e automatizar interações com clientes.

No vídeo, poucas empresas cresceram tanto quanto a HeyGen. A criação de avatares digitais e clones virtuais deixou de ser uma demonstração tecnológica para se tornar uma ferramenta prática de comunicação, treinamento corporativo, marketing e produção de conteúdo.

A combinação entre geração de voz, vídeo e agentes inteligentes está criando uma nova camada de interfaces digitais que provavelmente ganhará ainda mais relevância nos próximos anos.

O Google finalmente reage

Durante muito tempo, parecia estranho ver o Google correndo atrás em uma revolução tecnológica que nasceu de pesquisas que ele próprio ajudou a criar. Mas 2026 marcou uma mudança importante.

O Gemini recebeu uma série de atualizações relevantes e passou a ocupar uma posição mais competitiva. O crescimento superior a 150% registrado no último ano mostra que a estratégia da empresa finalmente começou a produzir resultados.

Além dos avanços em geração de vídeo, o Google também passou a investir fortemente em agentes pessoais. A empresa aposta que a próxima geração de IA não será apenas capaz de responder perguntas, mas também de executar tarefas de forma autônoma.

O Google continua tendo uma vantagem difícil de replicar: a integração com um ecossistema que inclui busca, documentos, Gmail, navegador, Android e praticamente toda a infraestrutura digital utilizada por bilhões de pessoas. Se conseguir conectar essas peças de forma eficiente, pode voltar ao centro da disputa.

O gigante silencioso chamado Microsoft

Enquanto boa parte das atenções se concentra em OpenAI, Anthropic e Google, a Microsoft segue desempenhando um papel fundamental.

O Copilot continua sendo uma das ferramentas mais adotadas por grandes empresas e órgãos públicos.

A explicação é simples: segurança, governança, compliance e décadas de relacionamento corporativo.

Poucas empresas entendem tão bem o mercado empresarial quanto a Microsoft.

Por outro lado, os dados mostram que sua presença entre usuários finais ainda está distante dos líderes. O desafio da empresa parece menos tecnológico e mais relacionado à experiência de uso e integração entre produtos.

A próxima batalha

O primeiro semestre de 2026 deixa uma conclusão clara. A guerra dos modelos está se tornando menos importante do que a guerra dos produtos.

A diferença já não está apenas em quem possui a inteligência artificial mais poderosa. Está em quem consegue transformá la na ferramenta mais útil, mais integrada e mais presente no cotidiano das pessoas.

O ChatGPT continua sendo a porta de entrada. O Claude vive seu melhor momento. O Gemini cresce mais rápido do que qualquer outro grande concorrente. A Microsoft mantém sua força corporativa.

E uma nova geração de empresas como Lovable, Gamma, HeyGen, ElevenLabs e NotebookLM mostra que o futuro da inteligência artificial talvez não pertença aos modelos mais inteligentes, mas às aplicações que conseguem transformar essa inteligência em valor real.