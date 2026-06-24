Rafael Martins

Rafael Martins

CEO e cofundador da plataforma de educação Share. Também atua como professor em cursos de graduação e pós-graduação. Em GZH, produz conteúdo sobre tecnologia.

Valor humano
Análise

Cannes Lions 2026: A IA não venceu. Ela valorizou a criatividade

Uber e WARC recolocam uma velha discussão no centro de Cannes: por que criatividade continua sendo a principal fonte de diferenciação em um mundo dominado por inteligência artificial

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