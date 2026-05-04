TD compra Publicitários Criativos e aposta na força das comunidades

Compra dos Publicitários Criativos pela TD reforça formação de ecossistemas próprios no marketing. TD / Divulgação

A aquisição mostra uma mudança silenciosa no marketing: audiência deixou de ser meio e virou ativo. Quem controla a comunidade hoje não depende mais de ninguém para crescer amanhã.

A compra dos Publicitários Criativos pela Transformação Digital (TD) não é apenas mais um anúncio corporativo para preencher o LinkedIn. É um movimento estratégico que ajuda a explicar para onde o marketing brasileiro está indo, e, principalmente, quem tende a ganhar nesse novo cenário.

Durante muito tempo, o mercado operou sob uma lógica simples: marcas criaram campanhas, agências executavam e veículos distribuíam. Era um jogo fragmentado, onde cada peça tinha seu papel e sua margem. O problema é que esse modelo foi construído em um mundo onde a atenção era abundante e relativamente previsível. Esse mundo acabou.

Hoje, o ativo mais escasso não é mídia. É atenção qualificada. E mais valioso do que atingir pessoas é construir uma relação contínua com elas. É exatamente aqui que entram as comunidades.

Os Publicitários Criativos não são apenas uma página grande ou um portal relevante. São um ponto de encontro recorrente de profissionais que consomem, compartilham e participam ativamente da conversa sobre criatividade e marketing. Ultrapassar a casa das dezenas de milhões de visualizações mensais não é apenas um dado de vaidade. É um sinal de consistência de atenção, algo muito mais difícil de construir do que campanhas pontuais de alcance.

Ao adquirir essa comunidade, a TD não está simplesmente ampliando presença. Está comprando um canal direto de distribuição. Está reduzindo a dependência de terceiros. Está, na prática, internalizando aquilo que antes precisava alugar.

Isso ganha ainda mais força quando olhamos o desenho mais amplo da empresa. A TD já vinha construindo um portfólio que mistura conteúdo, eventos e educação, com ativos como o Mundo do Marketing, o CMO Summit e o RH Summit. A entrada dos Publicitários Criativos não é um ponto fora da curva. É a peça que faltava para integrar esse sistema.

O que se forma agora não é um conjunto de produtos. É um ecossistema. Um ambiente onde o profissional de marketing pode consumir conteúdo, participar de eventos, se qualificar e se conectar sem sair da mesma órbita. E, do ponto de vista de negócio, isso significa uma coisa muito clara: mais controle sobre a jornada e mais eficiência na captura de valor.

Esse tipo de movimento pressiona o mercado de forma silenciosa, mas profunda. Veículos independentes passam a disputar não apenas audiência, mas sobrevivência em escala. Comunidades que antes eram alternativas passam a ser vistas como ativos estratégicos. E as agências, embora ainda relevantes, deixam de ser o centro de gravidade quando distribuição e relacionamento passam a ser internalizados.

Há, claro, um risco evidente nesse tipo de integração. Comunidades crescem pela sensação de proximidade, autenticidade e independência. Ao entrarem em estruturas maiores, existe sempre a tensão entre escalar e preservar a essência. Se essa linha for mal conduzida, o ativo perde exatamente aquilo que o tornou valioso. Se for bem executada, o crescimento pode ser exponencial.

Mas, no fim, o movimento da TD aponta para uma mudança mais estrutural do que operacional. O marketing deixou de ser um jogo de campanhas isoladas e passou a ser um jogo de sistemas contínuos. Não basta mais criar boas peças ou bons eventos. É preciso controlar como, quando e com quem essa comunicação acontece.

A aquisição dos Publicitários Criativos é, portanto, menos sobre criatividade e mais sobre controle. Controle de audiência, de distribuição e de relacionamento. E, no cenário atual, isso vale mais do que qualquer campanha viral.