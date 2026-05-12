O AI Festival 2026 chega na hora em que a IA virou cobrança nas empresas

Menos fascínio conceitual e muito mais pressão por aplicação prática. Starse / Divulgação

Durante anos, inteligência artificial foi assunto de palco, keynote e PowerPoint corporativo. O AI Festival 2026, que acontece nos dias 13 e 14 de maio em São Paulo, surge justamente no momento em que o mercado deixa de discutir promessa e passa a cobrar execução.

Durante anos, inteligência artificial foi tratada como aqueles projetos que vivem eternamente dentro do PowerPoint corporativo. Bonitos no palco. Impressionantes no LinkedIn. Quase sempre inúteis na prática.

Agora isso mudou.

A inteligência artificial entrou oficialmente na fase da cobrança.

Até pouco tempo atrás, empresas queriam entender IA. Agora querem implementar IA. Antes, executivos iam a eventos para ouvir tendências e voltar para casa com meia dúzia de slides inspiracionais. Hoje vão para descobrir como não ficar para trás da concorrência até o próximo trimestre.

Isso ajuda a explicar o crescimento de encontros como o AI Festival que reúne executivos, pesquisadores e empresas como Anthropic, Google DeepMind, IBM, Oracle, AWS, McKinsey e MIT para discutir o impacto da inteligência artificial nos negócios. O evento virou um retrato bastante preciso do novo momento do mercado: menos fascínio conceitual e muito mais pressão por aplicação prática.

Isso muda completamente o jogo.

O mercado finalmente percebeu que inteligência artificial não é mais um laboratório escondido dentro do departamento de inovação. Ela virou infraestrutura competitiva. Algo tão essencial quanto internet, nuvem ou Excel. Quem usa bem ganha velocidade. Quem ganha velocidade ganha margem. E quem perde margem começa lentamente a desaparecer.

Por isso o tom do mercado mudou tanto.

Saiu a estética da “tecnologia mágica”. Entrou a obsessão operacional. O discurso dominante deixou de ser futuro e passou a ser implementação, produtividade, automação e resultado.

O mercado cansou do evangelismo da IA.

Ninguém aguenta mais palestra dizendo que “a inteligência artificial vai transformar tudo”. Isso já ficou óbvio. A dúvida agora é muito mais brutal: quem consegue transformar IA em produtividade real antes dos concorrentes?

Essa talvez seja a principal mudança econômica deste momento.

Estamos saindo da fase do encantamento e entrando na fase industrial da inteligência artificial.

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É exatamente o que aconteceu com a internet. Primeiro vieram os gurus. Depois vieram os eventos. Depois vieram as empresas que aprenderam a operar melhor do que as outras. No fim, a tecnologia deixou de ser diferencial e virou requisito básico de sobrevivência.

A IA está repetindo o mesmo ciclo, só que numa velocidade muito mais agressiva.

Existe ainda outro detalhe importante escondido nessa corrida corporativa: ninguém sabe exatamente qual será o modelo vencedor. Nem as empresas. Nem os investidores. Nem as próprias big techs.

Por isso existe tanta ansiedade.

As companhias estão implementando inteligência artificial ao mesmo tempo em que tentam entender o que essa tecnologia será daqui a seis meses. É como trocar o motor de um avião em pleno voo enquanto o fabricante ainda redesenha as peças.

Nesse contexto, grandes encontros de tecnologia deixam de ser simples conferências. Eles viram centros de orientação corporativa. Executivos não vão apenas buscar repertório. Vão buscar redução de incerteza.

E talvez seja justamente aí que mora o ponto mais interessante dessa transformação.

A inteligência artificial está criando uma nova divisão no mercado. Não entre empresas grandes e pequenas. Entre empresas rápidas e lentas.

Uma startup pequena usando IA direito consegue competir com estruturas gigantescas. Ao mesmo tempo, empresas enormes podem ficar irrelevantes simplesmente porque não conseguem decidir rápido.

A IA democratiza capacidade operacional e destrói conforto corporativo.

Talvez por isso o clima atual do mercado seja menos de entusiasmo e mais de urgência. A sensação já não é de descoberta. É de pressão.

A era do PowerPoint de IA acabou.

Agora começa a fase em que o mercado vai descobrir quem realmente consegue operar inteligência artificial e quem apenas aprendeu a falar sobre ela.