"IA é um gerúndio”, diz CEO da StartSe sobre o desafio das empresas

Rafael Martins

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CEO e cofundador da plataforma de educação Share. Também atua como professor em cursos de graduação e pós-graduação. Em GZH, produz conteúdo sobre tecnologia.

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