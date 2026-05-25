IA e a nova inovação decorativa

O problema é que a IA entrou antes da maturidade em muitas empresas. NASIH / stock.adobe.com

A inteligência artificial virou o novo cafezinho corporativo. Está em toda reunião, em toda apresentação de PowerPoint, em toda conversa entre executivos que até dois anos atrás ainda tentavam entender blockchain, metaverso e NFT. A diferença é que, desta vez, a tecnologia realmente funciona. E talvez seja justamente esse o problema.

A corrida pela IA se transformou em uma espécie de surto coletivo empresarial. Segundo um levantamento compilado pela consultoria Master of Code, 88% das organizações já usam inteligência artificial em pelo menos uma função do negócio. Mais impressionante ainda: 72% já utilizam IA generativa, aquela capaz de escrever textos, criar imagens, resumir relatórios, programar e responder clientes em linguagem natural. O ChatGPT sozinho responde por mais de 40% dos downloads globais de aplicativos de IA.

A adoção foi tão rápida que criou uma situação curiosa: a maioria das empresas já implementou IA antes mesmo de entender exatamente para quê ela serve.

E os números deixam isso constrangedoramente claro.

Apesar da explosão no uso, apenas 7% das empresas conseguiram escalar a IA de forma ampla e integrada. Outros 62% continuam presos na fase dos pilotos, testes e experimentos. É como se o mundo corporativo inteiro estivesse vivendo em uma eterna versão beta.

Na prática, isso significa que milhares de empresas estão pagando assinaturas de ferramentas de IA, distribuindo acesso para funcionários, promovendo workshops sobre “o futuro do trabalho”, mas sem mudar processos, sem treinar equipes e sem medir impacto real no negócio.

É a era da inovação decorativa.

A inteligência artificial virou símbolo de modernidade corporativa da mesma forma que mesas de sinuca, puff colorido e kombucha na geladeira já foram um dia. Existe um medo enorme de parecer atrasado. Nenhum executivo quer admitir em público que sua empresa ainda não “tem uma estratégia de IA”. Então muitos passaram a fazer o equivalente tecnológico de colocar uma Ferrari na garagem sem saber dirigir.

O resultado começa a aparecer.

Mais da metade das organizações, 51%, relatam consequências negativas ligadas ao uso de IA generativa. O principal problema são as chamadas “alucinações”, quando a ferramenta inventa informações falsas com absoluta convicção. E aqui mora um detalhe importante: a IA erra bonito. Ela não hesita. Não demonstra insegurança. Não diz “não sei”. Ela entrega respostas sofisticadas, convincentes e potencialmente erradas em escala industrial.

Isso muda completamente a lógica do erro corporativo.

Antes, uma decisão ruim exigia tempo, esforço e reuniões intermináveis. Agora ela pode ser produzida automaticamente em segundos, com gramática impecável e aparência de inteligência superior.

Mesmo assim, o dinheiro continua entrando pesado no setor. Segundo o estudo, 92% das empresas pretendem aumentar investimentos em IA até 2027. O mercado global de inteligência artificial generativa pode ultrapassar US$ 356 bilhões até 2030.

E isso explica por que a bolha da IA é diferente das bolhas anteriores.

No metaverso, muita gente fingia usar algo que quase ninguém queria de verdade. Na IA, o uso é real. O ganho de produtividade também é real. O problema é que produtividade sem método pode virar apenas caos mais rápido.

Boa parte das empresas ainda trata IA como software, quando na verdade ela exige mudança operacional. Não basta liberar o ChatGPT para os funcionários e esperar um salto mágico de eficiência. Empresas que estão conseguindo resultado concreto fazem algo muito menos glamouroso: redesenham processos, criam políticas internas, treinam pessoas, revisam fluxos e estabelecem critérios claros de validação.

Ou seja, fazem gestão. O assunto menos sexy do planeta.

Existe também um efeito psicológico pouco discutido nessa corrida. A IA criou uma nova ansiedade corporativa. Funcionários têm medo de parecer substituíveis. Gestores têm medo de parecer ultrapassados. Conselhos administrativos têm medo de parecer lentos diante do mercado. Então todo mundo acelera ao mesmo tempo, muitas vezes sem direção.

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Não por acaso, 32% das organizações dizem esperar redução de força de trabalho por causa da IA. O debate costuma virar um Gre-Nal simplório entre “a IA vai acabar com os empregos” e “a IA vai libertar os trabalhadores”. A realidade provavelmente será mais banal e mais brutal: profissionais que sabem trabalhar com IA vão substituir profissionais que não sabem.

E isso já começou.

Hoje, um analista mediano equipado com boas ferramentas de IA produz em horas o que antes levava dias. Um programador acelera código. Um advogado resume processos. Um redator estrutura campanhas. Um vendedor personaliza propostas. A IA não elimina necessariamente a função. Ela redefine o tamanho da equipe necessária para executá-la.

Só que existe uma ironia nessa história toda.

A tecnologia mais avançada da década está obrigando empresas a redescobrirem algo extremamente antigo: pensamento crítico.

Porque, no fim, a IA não resolve o principal problema corporativo brasileiro, que nunca foi falta de tecnologia. O problema continua sendo liderança confusa, processo ruim, decisão improvisada e estratégia baseada em moda.

A empresa que acredita que inteligência artificial é apenas cortar custo provavelmente vai criar versões mais rápidas da própria bagunça.

E a empresa que entende IA apenas como ferramenta de produtividade talvez esteja ignorando a mudança mais importante de todas: pela primeira vez em décadas, o diferencial competitivo não será acesso à tecnologia. Será capacidade humana de fazer perguntas melhores, interpretar respostas e tomar decisões menos pensadas.