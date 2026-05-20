Google I/O 2026: Google organizou a web, agora vai substituí-la

CEO do Google, Sundar Pichai, fala no Google I/O, na Califórnia. BENJAMIN FANJOY / GETTY IMAGES / AFP

O Google realizou nesta terça feira (19) em Mountain View, na Califórnia, mais uma edição do Google I/O, sua principal conferência anual para desenvolvedores. Mas o evento deste ano teve um tom muito diferente das apresentações tradicionais de tecnologia.

O que apareceu no palco não foi apenas uma coleção de novos produtos de inteligência artificial. Foi uma visão bastante clara sobre como o Google pretende reconstruir a própria internet.

Durante mais de duas décadas, o Google construiu o principal mapa da web. A lógica era relativamente simples: organizar a informação do mundo e ajudar usuários a encontrar links. Essa estrutura moldou o jornalismo digital, o e-commerce, o marketing, os criadores de conteúdo e praticamente toda a economia da internet aberta. O problema é que o Google agora parece disposto a desmontar justamente o sistema que o transformou em uma das empresas mais poderosas da história.

O Google I/O 2026 deixou isso muito claro. O evento não foi apenas uma apresentação de novos produtos de inteligência artificial. Foi uma demonstração de que a empresa acredita que o futuro da internet não será baseado em sites, aplicativos ou navegação tradicional. O novo centro da experiência digital passa a ser a IA conversacional. E isso muda completamente a lógica da web.

O principal personagem dessa mudança é o Gemini. O Google apresentou uma evolução importante do modelo, agora integrado de forma muito mais profunda ao Search, Android, Workspace, Gmail, Chrome e praticamente todo o ecossistema da empresa. A intenção é evidente: transformar a inteligência artificial em uma camada invisível que acompanha o usuário o tempo inteiro, entendendo contexto, antecipando tarefas e entregando respostas prontas.

Na prática, o Google quer eliminar etapas. Em vez de pesquisar um restaurante, abrir avaliações, comparar preços e acessar aplicativos diferentes, a IA fará isso diretamente. Em vez de navegar entre serviços, o usuário apenas conversa. O computador deixa de funcionar como um conjunto de aplicativos separados e passa a operar como um assistente contínuo.

Parece conveniente. E realmente é. Mas existe um efeito colateral gigantesco nisso tudo: a destruição gradual da web como conhecemos hoje.

Durante anos, o Google dependia da existência de milhões de sites produzindo conteúdo. O buscador organizava essa informação e distribuía audiência através dos links. Agora, com AI Overviews e respostas geradas diretamente na busca, o usuário começa a receber tudo sem precisar clicar em lugar nenhum. O Google deixa de ser uma ponte para virar o próprio destino final.

Isso cria um problema econômico brutal para produtores de conteúdo, jornais, blogs e até lojas virtuais. Se o usuário não sai mais da página de busca, o tráfego desaparece. E sem tráfego, desaparece também a receita que financiava grande parte da internet aberta.

Existe uma ironia enorme nisso. O Google passou vinte anos defendendo que organizava a web. Agora, pela primeira vez, a empresa parece confortável em substituí-la.

Outro ponto importante do evento foi a obsessão do Google em transformar IA em infraestrutura invisível. O foco já não está mais em impressionar usuários com respostas criativas ou demonstrações futuristas. A disputa agora é sobre integração. Quem conseguir colocar IA dentro da rotina das pessoas de maneira imperceptível ganha o mercado.

E aqui o Google possui uma vantagem assustadora. A empresa controla Android, Chrome, Gmail, Maps, YouTube, Docs e Search. Bilhões de pessoas já vivem dentro dessa infraestrutura diariamente. Nenhuma outra companhia possui tamanho nível de distribuição.

Isso explica por que o Google I/O 2026 teve menos cara de laboratório experimental e mais cara de reposicionamento estratégico. A OpenAI ensinou o mercado a conversar com inteligência artificial. O Google respondeu mostrando que pretende incorporar essa conversa em todas as superfícies digitais possíveis.

A mensagem implícita do evento foi poderosa: a próxima plataforma computacional talvez não seja um celular, um aplicativo ou um site. Talvez seja simplesmente um agente de IA operando em segundo plano.

E é justamente aí que nasce a grande tensão do Google. A inteligência artificial ameaça o próprio negócio da empresa. Afinal, se o usuário deixa de clicar em links, o modelo tradicional de publicidade também começa a perder força. O Google está sendo obrigado a reconstruir seu império enquanto ainda depende financeiramente da estrutura antiga.

Poucas empresas na história precisaram reinventar o próprio modelo de negócio em tempo real diante de bilhões de usuários. O Google está tentando fazer exatamente isso.