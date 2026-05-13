Rafael Martins

Rafael Martins

CEO e cofundador da plataforma de educação Share. Também atua como professor em cursos de graduação e pós-graduação. Em GZH, produz conteúdo sobre tecnologia.

Futuro do escritório
Opinião

Entrevistei Justin Liu, fundador da Genspark: "Você vai falar mais com agentes de IA do que com colegas"

A próxima disputa tecnológica mira a parte invisível do expediente: memória, contexto e coordenação

Rafael Martins

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS