Entrevistei Justin Liu, fundador da Genspark: "Você vai falar mais com agentes de IA do que com colegas"

A Genspark já soma mais de 2 milhões de usuários e US$ 50 milhões em receita anualizada, cinco meses após lançamento. Rafael Martins / Arquivo Pessoal

Existe uma frase dita por Justin Liu durante nossa conversa que parece exagerada à primeira vista. Daquelas típicas previsões infladas do Vale do Silício. Mas, quanto mais penso nela, mais ela parece inevitável:

— Você vai falar mais com agentes de IA do que com colegas.

A entrevista aconteceu durante o IA Festival 2026, evento promovido pela StartSe em São Paulo, que reuniu algumas das principais lideranças globais do mercado de inteligência artificial. E poucas empresas despertavam tanta curiosidade nos bastidores quanto a Genspark.

Justin Liu é fundador da Genspark, uma das startups de IA que mais cresceram nos últimos meses no Vale do Silício. A empresa está construindo um workspace de IA all in one baseado em um sistema multiagente que utiliza uma arquitetura “mixture of agents” para orquestrar mais de 70 modelos e ferramentas diferentes. Na prática, diferentes agentes conseguem criar apresentações, acompanhar projetos, documentar reuniões, gerar protótipos, organizar tarefas e compartilhar contexto continuamente entre si. Tudo isso ajuda a explicar por que investidores passaram a tratar a Genspark como uma das apostas mais relevantes da nova geração de inteligência artificial baseada em agentes.

A Genspark já levantou US$ 545 milhões ao longo de suas rodadas seed, Série A e Série B, concluída em março de 2026. Em apenas 12 meses, a empresa atingiu um ARR de US$ 250 milhões, consolidando-se como uma das startups de IA de crescimento mais acelerado do mercado global.

O crescimento virou obsessão no mercado porque a startup atingiu mais de 2 milhões de usuários rapidamente e, segundo reportagens recentes, chegou a US$ 50 milhões de receita anualizada em apenas cinco meses após lançar sua suíte de agentes de IA. Para o padrão do Vale do Silício, isso é velocidade de foguete.

Mais importante: ela não quer ser “mais um chatbot”.

Enquanto metade da indústria ainda disputa quem escreve melhor um e-mail ou resume melhor uma reunião, a Genspark aposta numa ideia muito maior e potencialmente muito mais destrutiva para o mercado de trabalho corporativo: agentes autônomos capazes de executar tarefas inteiras do começo ao fim.

Durante nossa conversa, Liu explicou que a maior parte das empresas ainda vive no estágio inicial da IA. Primeiro vieram os chatbots conversacionais. Depois, os modelos que conseguem raciocinar e criar planos. Mas, para ele, o mercado agora entra na era dos agentes.

E a diferença é brutal.

Um chatbot responde perguntas. Um agente executa trabalho.

A Genspark quer construir exatamente isso: uma espécie de “workspace de IA” onde diferentes agentes conseguem produzir apresentações, acompanhar projetos, documentar reuniões, gerar protótipos, organizar tarefas e compartilhar contexto continuamente. Liu descreveu isso como uma combinação de cérebro, memória e ferramentas operando juntas.

É por isso que investidores estão prestando atenção.

A startup já é frequentemente colocada no mesmo debate de empresas como OpenAI, Anthropic, Google e Microsoft, justamente porque ela tenta atacar uma camada diferente do problema: não apenas gerar conteúdo, mas operar fluxos completos de trabalho.

Segundo Liu, a própria Genspark já funciona assim internamente. Agentes registram notas de reuniões, acompanham projetos, organizam documentos técnicos e até transformam discussões em protótipos automáticos enviados para a equipe depois dos encontros.

Foi aí que veio a frase mais importante da entrevista.

Para ele, o principal sinal de que uma empresa se tornou “AI native” é simples: menos reuniões.

Porque reuniões existem, em grande parte, para transportar contexto entre humanos. Quando agentes conseguem armazenar memória, organizar informação e acompanhar projetos continuamente, boa parte dessa coordenação deixa de depender de pessoas repetindo as mesmas informações umas para as outras.

Isso talvez explique por que tanta gente no Vale do Silício está tratando agentes de IA como a próxima grande plataforma tecnológica.

A internet conectou pessoas.

Os smartphones conectaram pessoas o tempo todo.

A IA agentic talvez elimine a necessidade de parte dessa coordenação humana existir como conhecemos hoje.

E isso muda tudo.

Durante anos, o trabalho corporativo moderno virou uma máquina de alinhamentos infinitos. Daily meetings. Follow ups. Checkpoints. Dashboards. Syncs. Calls. Uma camada gigantesca de profissionais passou a existir mais para coordenar fluxo de informação do que para produzir algo concreto.

A IA generativa começou automatizando texto, imagem e código.

Agora ela começa a automatizar coordenação.

E talvez seja essa a parte realmente assustadora da história.

Liu insistiu que a Genspark não vê o mercado como uma guerra direta contra gigantes da tecnologia. Pelo contrário. Ele citou parcerias e integrações com empresas como Microsoft, Google, OpenAI e Anthropic.

Isso revela algo importante: talvez o jogo da IA já tenha mudado de fase.

O vencedor não será apenas quem tiver o modelo mais inteligente. Será quem conseguir transformar inteligência artificial em infraestrutura invisível de trabalho.

Talvez seja cedo para afirmar que falaremos mais com agentes do que com colegas.

Mas olhando honestamente para a quantidade de trabalho corporativo que já é repetitivo, processual e previsível, a frase deixa de soar absurda.