Rafael Martins

Rafael Martins

CEO e cofundador da plataforma de educação Share. Também atua como professor em cursos de graduação e pós-graduação. Em GZH, produz conteúdo sobre tecnologia.

Decisão terceirizada
Opinião

Entrevista com Paul Accornero, professor de Harvard e criador do conceito de “Agent Commerce”

O avanço dos agentes abre uma pergunta incômoda sobre quem realmente estará no comando das nossas escolhas

Rafael Martins

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