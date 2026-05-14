Rafael Martins

Rafael Martins

CEO e cofundador da plataforma de educação Share. Também atua como professor em cursos de graduação e pós-graduação. Em GZH, produz conteúdo sobre tecnologia.

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Entrevista com Fábio Neto, sócio da StartSe: A loja deixa de ser ponto de venda para ser ponto de encontro

A IA, vendida como símbolo máximo da automação, pode acabar tornando o varejo físico mais humano do que nunca.

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