Rafael Martins

Rafael Martins

CEO e cofundador da plataforma de educação Share. Também atua como professor em cursos de graduação e pós-graduação. Em GZH, produz conteúdo sobre tecnologia.

Inovação
Opinião

Enquanto o mundo corre para a IA, Gramado aposta no humano

Quanto mais tecnologia disponível, mais valioso se torna o elemento humano

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