Rafael Martins

Rafael Martins

CEO e cofundador da plataforma de educação Share. Também atua como professor em cursos de graduação e pós-graduação. Em GZH, produz conteúdo sobre tecnologia.

Entrevista
Opinião

Varejo, consumo e tecnologia: o que ficou da conversa com Mari Guti e Augusto Rocha no South Summit 2026

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