Tecnologia, vendas, e processo: uma conversa com Cláudio Bittencourt e Darlan Wilsmann

Cláudio Bittencourt e Darlan Wilsmann são os entrevistados. Agência RBS / Divulgação

No meio de tantas discussões sobre inovação no South Summit Brasil, uma conversa foge do óbvio. Em vez de tecnologia ou produto, o foco vai para algo menos glamouroso, e mais decisivo: vendas.

Na troca com Cláudio Bittencourt e Darlan Wilsmann, surge uma provocação direta. Times de vendas não performam mal por falta de talento. Performam mal por falta de método.

Existe um padrão conhecido. Empresas crescem apoiadas em bons vendedores. Funciona, até parar de funcionar. Porque depende da performance individual. E a performance individual não escala.

O resultado aparece rápido. Pipeline instável, previsão frágil, metas inconsistentes. Quando alguém sai, leva o resultado junto. Quando alguém entra, tudo recomeça.

Sem método, o problema se esconde. Vira “mês ruim”, “lead fraco” ou “mercado difícil”. Mas, na prática, é falta de padrão. Cada um vende de um jeito. E o que não é padrão não melhora.

A resposta mais comum é contratar mais gente. Quase sempre é erro. Escalar desorganização só amplia a inconsistência.

O processo não engessa. Organiza. Permite repetir o que funciona, corrigir rápido e treinar melhor. Transforma esforço em sistema.

No fim, a lógica é simples. Se o resultado depende de quem vende, não existe time. Existe um improviso que deu certo.

Empresas que crescem de forma consistente não dependem de heróis.

Dependem de método.

Confira a entrevista completa