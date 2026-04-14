RS ganha nova plataforma para impulsionar inovação financeira

Fintech Factory está sediada no Tecnopuc, da PUCRS. Giordano Toldo / PUCRS / Divulgação

O Rio Grande do Sul dá mais um passo relevante na consolidação do seu ecossistema de inovação com o lançamento da Fintech Factory, iniciativa do Tecnopuc, da PUCRS, em parceria com o Badesul

O projeto nasce com uma proposta clara: conectar tecnologia, mercado e capital para acelerar o desenvolvimento de soluções financeiras com aplicação prática. Em um setor que passa por rápidas transformações, essa capacidade de integração deixa de ser diferencial – e passa a ser condição básica para competir.

A Fintech Factory se estrutura em três frentes complementares. Um núcleo tecnológico dedicado ao desenvolvimento de soluções com inteligência artificial, ciência de dados e open finance. Um núcleo de negócios, voltado à aceleração de startups e à conexão com investidores e parceiros de mercado. E um núcleo de pesquisa e impacto, que incorpora temas como ESG, diagnóstico do ecossistema e educação financeira.

Na prática, isso cria um ambiente contínuo de inovação, onde pesquisa, desenvolvimento e mercado operam de forma coordenada.

— Com a Fintech Factory, estamos criando no Rio Grande do Sul um ambiente onde startups podem desenvolver e testar soluções reais desde a ideação até a escala, com workshops, mentorias e infraestrutura de ponta. A mudança do Finehub para Capital Hub nasce da convicção de que inovação financeira de verdade só acontece quando universidade, mercado e setor público trabalham juntos — afirma Dr. Bruno Breyer Caldas, coordenador do CapitalHub do Tecnopuc e professor da Escola de Negócios da PUCRS.

Esse movimento ganha ainda mais força com o reposicionamento do hub, agora chamado CapitalHub. A mudança reforça o papel da iniciativa como ponto de conexão entre capital, inovação e desenvolvimento econômico – um dos pilares centrais para a evolução de qualquer ecossistema tecnológico.

A participação do Badesul amplia esse alcance. Ao atuar como parceiro estratégico, a instituição contribui para aproximar o setor público das dinâmicas mais atuais da inovação, apoiando o desenvolvimento de novos negócios e a formação de talentos no Estado.

Desde 2023, o programa já vem estruturando ciclos de aceleração, com mentorias, workshops e conexão com investidores. A nova fase, com investimento previsto de R$ 360 mil ao longo de 18 meses, consolida essa trajetória e amplia a capacidade de execução do projeto.

Mais do que um lançamento, a Fintech Factory representa o fortalecimento de uma agenda que vem ganhando tração no Estado: a construção de um ecossistema de inovação mais integrado, conectado e orientado a resultados.