Rafael Martins

Rafael Martins

CEO e cofundador da plataforma de educação Share. Também atua como professor em cursos de graduação e pós-graduação. Em GZH, produz conteúdo sobre tecnologia.

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Opinião

RS ganha nova plataforma para impulsionar inovação financeira

Projeto terá investimento de R$ 360 mil em 18 meses para fortalecer aceleração de startups e pesquisas na área

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