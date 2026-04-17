Rafael Martins

Rafael Martins

CEO e cofundador da plataforma de educação Share. Também atua como professor em cursos de graduação e pós-graduação. Em GZH, produz conteúdo sobre tecnologia.

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Opinião

IA não vai destruir empregos – vai desmontá-los

Ela não precisa substituir o pacote inteiro de uma profissão para causar impacto real; basta entrar nas partes mais repetitivas

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