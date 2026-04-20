IA, design e marca: uma conversa com Helena Kich e Gabriela Littke

Painel no South Summit reuniu o colunista Rafael Martins, Helena Kich e Gabriela Littke. GZH / Reprodução

Com o avanço da inteligência artificial, a tecnologia deixou de ser diferencial e passou a ser ponto de partida. O efeito colateral é claro: produtos e serviços cada vez mais parecidos.

Na conversa com Helena Kich, sócia da Perestroika, e Gabriela Littke, CEO da Movincom, no South Summit Brasil, a discussão vai direto ao ponto: se a execução tende a se igualar, é o design – e, principalmente, o branding – que passa a definir quem se destaca.

Existe um movimento silencioso em curso: a inteligência artificial está ampliando o acesso à execução de qualidade.

Criar, testar, iterar e lançar nunca foi tão rápido – e tão acessível. O problema é que isso não cria diferenciação. Cria abundância.

E abundância muda o jogo.

Na prática, significa mais empresas fazendo bem feito. Mais marcas com boa comunicação. Mais produtos funcionando. Só que, justamente por isso, tudo começa a parecer igual.

É nesse ponto que a conversa com Helena Kich e Gabriela Littke ganha relevância. Porque ela desloca o foco da ferramenta para a intenção.

Design deixa de ser acabamento e passa a ser linguagem. Branding deixa de ser identidade visual e passa a ser construção de significado.

E isso não é detalhe. É estratégia.

Ao mesmo tempo, a própria IA já começa a redesenhar o mercado de design e de educação corporativa. Automatiza etapas, reduz barreiras de entrada e pressiona modelos tradicionais. Mas também eleva o nível de exigência: se qualquer um consegue produzir, o que realmente importa é quem consegue criar algo que faça sentido.

No fim, a tecnologia resolve o “como”. Mas ainda é a marca que responde o “por quê”.

No evento, lideranças de comunicação e marketing discutem os impactos da inteligência artificial, a importância do branding e as transformações no comportamento do consumidor.

Gabriela Littke e Perestroika abordam temas como posicionamento de marca, excesso de informação, educação corporativa e os desafios de empreender em um cenário cada vez mais dinâmico.

Entre os destaques, estão a necessidade de coerência entre discurso e prática, o papel estratégico do design e a importância de desenvolver habilidades como comunicação e aprendizado contínuo.

Presente pelo quinto ano consecutivo no South Summit, o Grupo RBS é strategic media partner do evento.

Abaixo, a íntegra da conversa



