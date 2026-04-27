Gemini Enterprise: a guerra pelo novo pacote Office começou

Rafael Martins

Rafael Martins

CEO e cofundador da plataforma de educação Share. Também atua como professor em cursos de graduação e pós-graduação. Em GZH, produz conteúdo sobre tecnologia.

Sistema nervoso da empresa
Opinião

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