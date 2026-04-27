Gemini Enterprise: a guerra pelo novo pacote Office começou

Novidade do Google quer competir com o pacote Office, da Microsoft. Google / Reprodução

O Google dominou a era da busca por mais de duas décadas. Agora, quer algo maior: tirar da Microsoft o controle do trabalho corporativo.

No Google Cloud Next, realizado de 22 a 24 de abril de 2026, em Las Vegas, a empresa deixou claro que o Gemini Enterprise é sua aposta para disputar o território mais valioso da tecnologia: o dia a dia das empresas.

Durante anos, o pacote Office foi o centro de gravidade do trabalho corporativo. Você escrevia, calculava, apresentava, respondia e arquivava. O software era uma ferramenta. Obedece aos comandos. Ficava quieto. Era previsível.

O Google quer acabar com essa fase.

A novidade do Gemini Enterprise não é apenas colocar inteligência artificial dentro do Gmail, do Docs, do Sheets, do Drive e do Meet. Isso já seria grande. O movimento mais ambicioso é transformar esses aplicativos em um sistema nervoso da empresa, onde agentes de IA conseguem buscar informações, cruzar dados, executar tarefas e acompanhar processos inteiros.

O Google chama isso de “empresa agêntica”. O nome é ruim. A ideia é enorme.

Em vez de funcionários usando programas, agentes passam a trabalhar junto com funcionários. Alguns escrevem. Outros pesquisam. Outros analisam. Outros executam tarefas de várias etapas. O Gemini Enterprise vira a porta de entrada para essa nova lógica, conectando pessoas, dados, aplicativos e agentes em um único ambiente.

É aqui que a briga com a Microsoft fica interessante.

A Microsoft passou décadas sentada no trono da produtividade corporativa com o Office, agora Microsoft 365. O Google tentou competir com o Workspace, mas sempre pareceu a alternativa mais leve, mais colaborativa, mais moderna, porém não dominante. Com o Gemini Enterprise, a disputa muda de categoria. Não é mais Docs contra Word. É agente contra Copilot. É fluxo de trabalho contra fluxo de trabalho.

Segundo o Google, quase 75% dos clientes do Google Cloud já usam produtos de IA. A empresa também afirma que seus modelos processam mais de 16 bilhões de tokens por minuto. Em português claro: não estamos falando de laboratório. Estamos falando de IA em produção, rodando em escala dentro de empresas reais.

O próprio Google apresentou o Gemini Enterprise Agent Platform como uma plataforma para construir, governar e otimizar agentes de IA nas empresas. Traduzindo: o Google quer que empresas criem seus próprios “times” de agentes, mas com controle, segurança e monitoramento.

Essa parte importa.

Porque agente de IA não é um chatbot esperando pergunta. Um agente pode agir. Pode puxar dados. Pode acionar sistemas. Pode iniciar processos. Pode errar em escala. Pode economizar tempo. Pode criar caos.

A promessa é eficiência. E ela é real.

Empresas como KPMG, Bosch, eBay, Unilever e Vodafone já aparecem como casos de uso, com ganhos de produtividade, automação e redução de tempo em tarefas operacionais. É o padrão clássico da tecnologia corporativa: primeiro vem a eficiência. Depois vem a dependência.

E é aí que começa o ponto mais interessante.

Quando todo mundo usa a mesma inteligência artificial para escrever, resumir, analisar e decidir, o trabalho fica mais rápido. Mas também pode ficar mais parecido. Menos erro. Menos ruído. Menos variação.

O risco não é fazer pior. É fazer igual.

O Gemini Enterprise também muda o papel do profissional. Antes, competência era saber fazer. Agora, passa a ser saber pedir, revisar e decidir o que não delegar. O humano deixa de ser operador e vira supervisor de máquinas cognitivas.

Só que supervisor também precisa entender o trabalho. Caso contrário, vira alguém que apenas aprova respostas bem escritas.

Essa é a parte que costuma ser ignorada. A IA não só acelera tarefas. Ela influencia decisões. Quem escreve o primeiro rascunho define o caminho. Quem resume uma reunião define o que importa. Quem sugere o próximo passo já empurra o resultado.

O Google sabe disso. A Microsoft também.

Por isso a guerra é tão grande. Não é sobre vender software. É sobre controlar o ambiente onde o trabalho acontece. Quem controla esse ambiente controla dados, comportamento e dependência.

O nome técnico é lock-in. O efeito prático é simples: depois que entra, fica difícil sair.

O mais curioso é que o Google, que organizou a internet, agora quer organizar as empresas por dentro. A busca virou assistente. O assistente virou agente. O agente agora quer virar colega de trabalho.

Pode dar muito certo. Pode eliminar tarefas inúteis. Pode liberar tempo para decisões melhores.

Mas também pode criar empresas mais rápidas e menos reflexivas. Times que produzem mais, mas não necessariamente pensam melhor.

No fim, o Gemini Enterprise não é apenas uma resposta ao Copilot da Microsoft. É uma disputa pelo futuro do trabalho.

O Google venceu a era da busca organizando informação.

Agora, quer vencer a era da produtividade organizando como pensamos.