Rafael Martins

Rafael Martins

CEO e cofundador da plataforma de educação Share. Também atua como professor em cursos de graduação e pós-graduação. Em GZH, produz conteúdo sobre tecnologia.

Segurança 
Opinião

Tecnologia começa a ganhar espaço na prevenção à violência contra mulheres

Com o aumento dos feminicídios no Rio Grande do Sul e no Brasil, cresce a busca por novas formas de prevenção

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