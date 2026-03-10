Tecnologia começa a ganhar espaço na prevenção à violência contra mulheres

A tecnologia começa a ser vista como uma ferramenta complementar de proteção. Reprodução / adobe.stock.com

O Rio Grande do Sul começou 2026 com um alerta importante sobre a violência contra mulheres. Entre 1º de janeiro e 25 de fevereiro, foram registrados 20 feminicídios no Estado, um aumento de 53% em relação ao mesmo período de 2025, quando houve 13 casos. Na prática, isso significa que uma mulher foi assassinada por razões de gênero, em média, a cada 2,8 dias no território gaúcho. A maior parte das ocorrências está concentrada na Região Metropolitana, mostrando que o problema está presente no cotidiano das cidades e continua sendo um dos desafios sociais mais urgentes do país.

O cenário estadual acompanha uma realidade nacional igualmente preocupante. Em 2025, o Brasil registrou 1.568 vítimas de feminicídio, o maior número desde que o crime passou a ser tipificado na legislação brasileira, em 2015, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Isso representa mais de quatro mulheres assassinadas por dia por razões de gênero. Quando se observam também as tentativas, o quadro é ainda mais amplo: 4.755 tentativas de feminicídio foram registradas no mesmo período, totalizando 6.323 vítimas entre crimes consumados e tentativas ao longo do ano.

Diante de números tão persistentes, cresce o debate sobre novas formas de prevenção. Políticas públicas, rede de proteção e atuação policial continuam sendo pilares fundamentais. Mas, paralelamente, a tecnologia começa a ser vista como uma ferramenta complementar de proteção, capaz de oferecer mais informação e autonomia para mulheres em situações cotidianas.

Isso é especialmente relevante em um momento em que muitas relações começam no ambiente digital. Aplicativos de relacionamento e redes sociais aproximam pessoas que muitas vezes não têm qualquer conexão prévia. Essa nova dinâmica social amplia oportunidades de encontro, mas também cria situações em que decisões importantes são tomadas com pouca informação sobre quem está do outro lado da tela.

É nesse contexto que surgem plataformas voltadas à verificação de antecedentes e análise de dados públicos. Um exemplo é a Plinq , startup brasileira que permite que mulheres consultem antecedentes criminais de pretendentes antes de um encontro. Conheci recentemente a fundadora da empresa, Sabrine Matos, durante o Lovable Day realizado em Porto Alegre na semana passada, evento que reuniu empreendedores e profissionais de tecnologia. A plataforma utiliza inteligência artificial combinada a bancos de dados públicos para realizar verificações a partir de informações como nome, telefone ou CPF, permitindo identificar registros associados à pessoa pesquisada. A consulta ocorre de forma sigilosa e não notifica o indivíduo pesquisado, oferecendo aos usuários mais elementos para avaliar possíveis riscos antes de avançar em um encontro presencial.

O surgimento desse tipo de ferramenta revela um movimento maior: o uso de dados e inteligência artificial para reduzir vulnerabilidades em interações que começam no ambiente digital. Não se trata de substituir o papel do Estado ou da justiça, mas de ampliar o acesso à informação em situações onde a prevenção pode fazer diferença.

Outras iniciativas também começam a seguir essa mesma lógica. A plataforma Rahdare, criada pela empreendedora gaúcha Eveline Kologeski, surge com a proposta de utilizar tecnologia para desenvolver soluções voltadas à prevenção e ao bem-estar feminino. A ferramenta reúne recursos como o “Violentômetro (IRC)”, que utiliza inteligência para identificar sinais invisíveis de relações abusivas antes que se tornem crises, além de um check-in diário de bem-estar emocional, que ajuda usuárias a monitorarem padrões e fortalecer sua autonomia.

A plataforma também aposta em apoio comunitário, com uma rede ativa entre mulheres da mesma região, e em recursos de registro de riscos por voz ou foto com uso de inteligência artificial, criando um ambiente digital que combina informação, cuidado e prevenção. A ideia ganhou forma depois que Eveline participou do Camaquã Summit em 2025, experiência que a incentivou a transformar uma preocupação concreta em um projeto tecnológico.

“O uso de tecnologias tem muito a contribuir para combater a violência contra a mulher, em especial em momentos como esse, em que vemos a inovação ganhar cada vez mais protagonismo em todo o estado. Este contexto propicia o desenvolvimento de ferramentas tecnológicas com o papel de contribuir em ações que impactam diretamente na solução de dores da sociedade, melhorando a vida das pessoas. E é importante destacar o crescimento exponencial de eventos de inovação, como os summits, em todas as regiões gaúchas, movimento que se multiplicou a partir do esforço do governo do Estado em trazer o South Summit Brazil para o Rio Grande do Sul”, pontua Simone Stülp, secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia do RS.

O ponto central desse movimento é que a tecnologia deixa de ser apenas uma ferramenta de conveniência e passa a ocupar também um papel social mais claro. Dados, inteligência artificial e plataformas digitais começam a ser usados não apenas para facilitar conexões, mas também para ajudar a reduzir riscos e ampliar a capacidade de prevenção.