Stablecoin: por que o futuro do dinheiro já começou

Stablecoin é um tipo de criptomoeda que busca manter um valor estável, geralmente atrelado ao dólar. Shutterstock / Shutterstock

Hoje, trilhões de dólares já circulam em stablecoins no mundo. Mas quase tudo ainda acontece longe do consumidor – o que ajuda a explicar por que essa transformação avança tão rápido sem gerar percepção.

Eu entrevistei Antônia Souza, diretora de moedas digitais da Visa, durante o South Summit Brazil 2026. A conversa começou técnica, como era de se esperar, mas rapidamente revelou algo mais interessante: o futuro do dinheiro não está chegando. Ele já está acontecendo, só que de forma silenciosa.

Existe um erro comum quando falamos de inovação financeira. A gente imagina uma ruptura, algo visível, quase cinematográfico. Mas a história mostra o contrário. As maiores mudanças acontecem sem alarde. E é exatamente isso que está acontecendo com as stablecoins.

Antes de tudo, vale explicar de forma simples. Stablecoin é um tipo de criptomoeda que busca manter um valor estável, geralmente atrelado ao dólar. Diferente do Bitcoin ou do Ethereum, que sobem e descem com intensidade, a stablecoin foi criada para ser previsível. Em vez de especulação, ela funciona como infraestrutura. É menos um ativo de aposta e mais uma tecnologia de pagamento.

Os números ajudam a dimensionar o tamanho dessa mudança. Estimativas de mercado apontam que o volume global movimentado por stablecoins já chega à casa dos trilhões de dólares por ano. Mas aqui está o detalhe mais relevante: apenas cerca de 1% disso acontece no varejo. Ou seja, quase tudo ainda está nos bastidores, sendo usado por instituições financeiras, empresas e grandes operações.

E isso não é um problema. É um estágio.

Toda inovação financeira relevante começa no institucional. Bancos, fundos e grandes empresas precisam validar, testar e confiar antes que qualquer tecnologia chegue ao consumidor comum. Foi assim com cartões, com internet banking e com o Pix. Com stablecoins não está sendo diferente.

Segundo a executiva da Visa, o grande ponto de virada recente não foi tecnológico, foi regulatório. Nos últimos anos, diferentes regiões avançaram na criação de regras claras para o uso de criptoativos. A Europa implementou o MiCA. O Brasil também avançou com normas específicas. Esse movimento reduziu incertezas e abriu espaço para que grandes instituições passassem a operar com stablecoins de forma mais estruturada.

Quando o institucional entra, a escala vem atrás.

E é aí que entra a estratégia da Visa. Em vez de tentar reinventar o sistema financeiro, a empresa está fazendo algo mais pragmático: integrando stablecoins ao que já existe. Isso inclui cartões que permitem usar saldo em cripto para pagar em qualquer maquininha e sistemas de liquidação que utilizam blockchain por trás, sem que o usuário perceba.

Esse é o ponto mais interessante de toda a conversa. A adoção em massa não acontece quando as pessoas entendem a tecnologia. Acontece quando elas não precisam mais entendê-la.

Você não sabe como funciona o sistema de autorização de um cartão de crédito. Não sabe como o dinheiro se movimenta entre bancos em segundos. E mesmo assim usa todos os dias. Com stablecoins, o caminho é o mesmo.

Existe também um equívoco recorrente que precisa ser corrigido. Muita gente associa stablecoin à volatilidade extrema das criptomoedas. Mas isso não se sustenta. Cerca de 99% das stablecoins são lastreadas em moedas fortes, principalmente o dólar. Isso significa que a variação existe, mas é muito menor, semelhante à oscilação cambial tradicional. O risco não desaparece, mas muda de natureza.

O que estamos vendo, portanto, não é a substituição do dinheiro atual. É a construção de um sistema híbrido. Moedas tradicionais, ativos digitais, cartões, inteligência artificial e tokenização convivendo ao mesmo tempo.

Essa palavra é importante: convivência.

A narrativa de que o novo vai destruir o antigo é sedutora, mas raramente verdadeira no sistema financeiro. O que acontece, na prática, é a sobreposição de camadas. O novo melhora o antigo. Torna mais eficiente. Reduz custo. Aumenta a velocidade.

E, no fim, desaparece a experiência do usuário.

A pergunta que fica não é se stablecoins vão se popularizar. Esse processo já começou. A pergunta real é quem vai entender essa transformação enquanto ela ainda está nos bastidores.

Porque quando ela fica óbvia, já deixa de ser vantagem.