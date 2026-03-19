Rafael Martins

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CEO e cofundador da plataforma de educação Share. Também atua como professor em cursos de graduação e pós-graduação. Em GZH, produz conteúdo sobre tecnologia.

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O ECA Digital e o fim da inocência das plataformas

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