O ECA Digital e o fim da inocência das plataformas

Cerimônia de assinatura de decretos de proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais ocorreu nesta quarta-feira (18). RICARDO STUCKERT / PR

Entrou em vigor no Brasil, nesta semana, uma lei que muda uma das regras mais básicas da internet: não basta mais clicar em “tenho mais de 18 anos” e seguir adiante. O chamado ECA Digital transforma a proteção de crianças online em obrigação das plataformas.

Não é pouca coisa. Estamos falando de um país com mais de 200 milhões de pessoas, um dos maiores mercados digitais do planeta, onde crianças e adolescentes passam horas por dia conectados. Durante anos, a equação foi simples e conveniente: as empresas criam ambientes altamente viciantes, os usuários que se virem, e o Estado corre atrás do prejuízo quando algo dá errado. O ECA Digital quebra essa lógica.

Como resume a advogada Dineia Dal Pizzol, “o ECA Digital inaugura uma nova fase de tutela penal indireta, em que a proteção da infância deixa de depender exclusivamente da repressão estatal e passa a exigir a co-responsabilidade ativa das infraestruturas tecnológicas que estruturam o risco”. Traduzindo: não adianta mais punir depois. Agora, as plataformas precisam evitar o dano antes.

E isso mexe exatamente onde dói: no modelo de negócio.

A nova legislação proíbe que empresas aceitem simplesmente a autodeclaração de idade. Obriga mecanismos reais de verificação. Impõe limites ao uso de dados de menores. Restringe publicidade comportamental. E, principalmente, entra em um território que até pouco tempo era intocável: o design.

— A preocupação não é apenas sobre o conteúdo. O design também pode gerar danos — explica o advogado Luiz Gomes Head de Direito Digital na RMM Advogados.

— Feeds infinitos, autoplay e recomendações hiper personalizadas empurram crianças para o uso compulsivo, e é por isso que o ECA Digital exige uma mitigação ativa, com pausas, limites e previsibilidade no uso.

Esse é o ponto mais disruptivo da lei. Não se trata só de tirar conteúdo inadequado do ar. Trata-se de redesenhar a máquina que prende a atenção. Scroll infinito, vídeos que começam sozinhos, algoritmos que aprendem rápido demais sobre vulnerabilidades. Tudo isso, que sempre foi tratado como inovação, agora passa a ser visto como risco regulado.

E aqui está a virada de chave: o problema nunca foi apenas o que está na tela. Foi como a tela foi projetada para não desligar.

Claro, há um custo. Plataformas podem ser multadas em até 10 por cento do faturamento ou dezenas de milhões por infração. Pequenas empresas vão sentir mais. Haverá debate sobre privacidade na verificação de idade. E existe um desafio real de fiscalização. Lei nenhuma funciona sozinha, ainda mais em um ambiente global, dinâmico e cheio de atalhos técnicos.

Mas há também um fato incômodo para quem critica a regulação: o modelo atual falhou. Falhou em proteger, falhou em prevenir, falhou em reconhecer que crianças não são apenas usuários pequenos, mas indivíduos em formação expostos a sistemas desenhados para maximizar tempo de tela.

O ECA Digital, no fundo, não é sobre infância. É sobre poder. Poder de definir como bilhões de interações acontecem todos os dias. Poder de decidir o que prende atenção. Poder de lucrar com isso.

O Brasil resolveu testar um limite: até onde vai a liberdade das plataformas quando ela começa a colidir com o desenvolvimento de uma geração inteira.

Pode dar certo. Pode gerar distorções. Pode até ser parcialmente ineficaz no curto prazo. Mas uma coisa já mudou: pela primeira vez, a pergunta deixou de ser “o que as crianças estão fazendo na internet?” e passou a ser “o que a internet está fazendo com as crianças?”.