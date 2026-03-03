O dia em que o ChatGPT virou alvo

Não foi falha técnica, foi protesto digital em tempo real. PhotoGranary / adobe.stock.com

Na semana passada, o aplicativo do ChatGPT registrou um aumento de 295% nas desinstalações nos Estados Unidos em um único dia, segundo dados da Sensor Tower repercutidos pela imprensa especializada. Não foi falha técnica nem pane global. Foi reação. O estopim foi a notícia de que a OpenAI firmou um acordo para fornecer tecnologia ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos para uso em ambientes classificados. Em poucas horas, avaliações negativas cresceram, o termo “cancel ChatGPT” ganhou tração nas redes e o concorrente Anthropic viu seu aplicativo Claude subir no ranking da App Store americana.

O dado é relevante por um motivo simples: usuários raramente desinstalam algo que usam com frequência. A maioria apenas abandona silenciosamente. Desinstalar exige decisão consciente. É um gesto simbólico. E quando quase triplica de intensidade em 24 horas, deixa de ser ruído estatístico para virar sinal cultural.

Estamos assistindo ao nascimento de uma nova forma de cancelamento? Durante anos, a relação entre usuários e gigantes de tecnologia foi assimétrica. Escândalos de privacidade, manipulação algorítmica e uso controverso de dados geravam indignação, mas pouco impacto direto no comportamento. A fricção era baixa demais. Agora há concorrência real no mercado de IA generativa. Se o usuário discorda, ele troca. E trocou.

O acordo com o Departamento de Defesa foi interpretado por parte do público como um passo na militarização da inteligência artificial. Mesmo que a OpenAI tenha afirmado que o contrato proíbe uso para vigilância doméstica ou armas autônomas, a discussão rapidamente saiu do campo técnico e entrou no campo simbólico. A marca que se apresentou como missão de benefício amplo à humanidade passou a dialogar diretamente com estruturas militares. Para alguns usuários, isso cruza uma linha moral.

Esse episódio revela algo maior: reputação virou variável operacional. Empresas de IA não competem apenas por desempenho de modelo ou velocidade de resposta. Competem por narrativa. A percepção de alinhamento ético influencia retenção de usuários tanto quanto qualidade de produto. Em um mercado nascente, onde a fidelidade ainda está sendo construída, decisões estratégicas reverberam de forma imediata.

Há, evidentemente, o contra-argumento. Governos utilizam tecnologia há décadas. IA aplicada à defesa pode significar cibersegurança, proteção de infraestrutura crítica e análise para prevenção de ataques. Ignorar o setor público não elimina seu poder. Alguns defendem que é preferível que essas ferramentas estejam nas mãos de empresas com alguma transparência e debate público do que em estruturas opacas. O dilema não é simples.

Mas a reação mostra que o consumidor digital está mais disposto a usar o único instrumento de pressão que possui: sair. Desinstalar é o novo boicote. É rápido, mensurável e público. E, diferentemente de campanhas tradicionais, produz métricas visíveis para investidores e executivos.

A era da neutralidade tecnológica está cada vez mais difícil de sustentar. Inteligência artificial deixou de ser apenas software. Tornou-se infraestrutura social, política e econômica. Quando uma empresa que ocupa esse papel firma acordos sensíveis, ela não está apenas fechando contrato. Está reposicionando sua identidade.

O pico de desinstalações pode diminuir nas próximas semanas. A memória do mercado costuma ser curta. Mas o precedente está estabelecido. Usuários perceberam que têm alavanca. E empresas de tecnologia descobriram que decisões estratégicas agora são julgadas em tempo real, na tela inicial do celular.