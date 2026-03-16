Rafael Martins

Rafael Martins

CEO e cofundador da plataforma de educação Share. Também atua como professor em cursos de graduação e pós-graduação. Em GZH, produz conteúdo sobre tecnologia.

Conexões
Notícia

Evento de inovação será realizado pela primeira vez em uma comunidade da periferia da Capital

Startup Day ocorre no próximo sábado (21) no bairro Bom Jesus, zona leste de Porto Alegre

Rafael Martins

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS