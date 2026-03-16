Evento de inovação será realizado pela primeira vez em uma comunidade da periferia da Capital

Encontro será no Centro de Educação Ambiental (CEA). Sebrae / Reprodução

Durante muito tempo, o universo das startups pareceu distante da realidade de muitas cidades brasileiras. Eventos de inovação costumam acontecer em centros empresariais, universidades ou hubs tecnológicos, ambientes importantes para a troca de ideias e para o desenvolvimento de novos negócios, mas que nem sempre refletem a diversidade de quem empreende no cotidiano das cidades. Por isso, iniciativas que fazem o caminho inverso chamam atenção e ajudam a ampliar o debate sobre quem participa da construção do futuro econômico e tecnológico.

No próximo dia 21 de março, o bairro Bom Jesus, em Porto Alegre, recebe uma edição do Startup Day organizada pelo Sebrae RS. Será a primeira vez que o evento acontece dentro de uma comunidade da capital gaúcha. A mudança de cenário não é apenas geográfica. Ela carrega um significado importante: aproximar jovens, lideranças locais e empreendedores de um universo que, muitas vezes, parece distante da realidade de quem vive e empreende nos territórios.

O encontro será realizado no Centro de Educação Ambiental (CEA), parceiro local que desenvolve o projeto Vale do Silício, e dialoga também com o programa de startups do Instituto Calábria. A programação inclui conteúdos práticos, apresentação de ferramentas utilizadas por startups e orientações sobre como estruturar e validar ideias de negócio. Para parte do público, será o primeiro contato com esse universo. Para outros, pode representar o passo seguinte na consolidação de iniciativas que já surgem conectadas às necessidades do território.

Mais do que um evento pontual, a escolha da Bom Jesus também reflete um trabalho que já vinha sendo desenvolvido na região, com iniciativas voltadas ao estímulo do empreendedorismo e à mobilização de jovens interessados em desenvolver negócios próprios. Ao levar o Startup Day para dentro da comunidade, a proposta é reduzir distâncias, tanto geográficas quanto simbólicas, ampliando o acesso a redes, conhecimentos e oportunidades que costumam circular em ambientes mais tradicionais do ecossistema de inovação.

Para Carolina Niederauer, gestora de projetos de inovação e novas economias do Sebrae RS, a decisão tem um significado claro. “Levar o Startup Day para a Bom Jesus é afirmar que talento e capacidade empreendedora não estão restritos a determinados espaços da cidade”, afirma. Segundo ela, existe um movimento de inovação que já nasce dentro dos territórios, impulsionado pelas experiências e pelos desafios vividos pelas próprias comunidades.

“Existe um movimento de inovação que nasce da periferia, a partir das vivências e dos desafios do próprio território. Muitos empreendedores já têm soluções consistentes, mas não se reconhecem como inovadores ou não sabem como estruturar o negócio”, relata. A iniciativa busca justamente ajudar a transformar essas ideias em projetos mais estruturados, conectando quem já empreende ou quer empreender com ferramentas e orientações que podem ampliar suas possibilidades.

A atuação não deve se limitar ao evento. Estão previstas capacitações, consultorias e trilhas de desenvolvimento voltadas tanto a quem já possui um negócio quanto a jovens interessados em iniciar uma jornada empreendedora. A intenção é fortalecer iniciativas existentes e estimular novas ideias, em parceria com organizações e lideranças que já atuam no território.

No fundo, iniciativas como essa ajudam a reforçar uma percepção que começa a ganhar cada vez mais espaço: inovação não nasce apenas em laboratórios ou em empresas de tecnologia. Ela também surge das experiências cotidianas de quem vive os desafios das cidades e precisa encontrar soluções criativas para problemas reais.