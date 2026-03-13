Claude: o rival silencioso que começou a roubar o trono do ChatGPT

Claude é uma plataforma de inteligência artificial criada pela empresa Anthropic. Ahyan Stock Studios / Shutterstock

Até pouco tempo atrás, a corrida da inteligência artificial parecia decidida. O ChatGPT era o Google da nova era. Quem chegasse primeiro ao navegador venceria. E a OpenAI chegou primeiro. Em pouco mais de um ano, a plataforma passou a ser usada por centenas de milhões de pessoas e virou sinônimo de inteligência artificial generativa no mundo. Quando alguém dizia “pergunta para a IA”, na prática queria dizer “pergunta para o ChatGPT”.

Mas 2026 começou mostrando que tecnologia raramente respeita líderes consolidados.

Nas últimas semanas, o Claude, chatbot criado pela startup americana Anthropic, protagonizou um movimento simbólico no mercado. O aplicativo ultrapassou o ChatGPT e se tornou o mais baixado da App Store nos Estados Unidos e em outros países, um feito que parecia improvável há poucos meses.

Esse salto não aconteceu por acaso. Uma combinação curiosa de fatores colocou o Claude no centro do debate global sobre inteligência artificial. De um lado, a OpenAI assinou acordos com o governo americano envolvendo uso de IA em projetos de defesa. Do outro, a Anthropic recusou flexibilizar algumas salvaguardas de segurança de seus modelos para aplicações militares, o que transformou a empresa em símbolo de uma suposta “IA mais ética”.

Em tecnologia, narrativa importa quase tanto quanto produto.

O resultado foi imediato. Em alguns momentos recentes, o Claude passou a adicionar cerca de 1 milhão de novos usuários por dia, enquanto os downloads do aplicativo cresceram mais de 50% em uma única semana.

Mas reduzir o crescimento do Claude a um gesto político seria simplificar demais a história. O verdadeiro motivo da ascensão está na estratégia de produto da Anthropic.

Enquanto o ChatGPT começou como um grande chatbot universal, o Claude está sendo transformado em algo mais próximo de um sistema operacional de trabalho.

O primeiro passo foi o Claude Code, uma ferramenta voltada para programadores capaz de escrever, revisar e corrigir software automaticamente. Mais recentemente, a empresa lançou recursos avançados de revisão de código e análise de vulnerabilidades, capazes de identificar falhas antes que um software vá para produção.

Na prática, a IA deixa de ser apenas uma interface de perguntas e respostas e passa a participar diretamente da construção de produtos digitais.

O segundo movimento foi o lançamento do Claude Cowork, um agente capaz de executar tarefas reais dentro do computador do usuário. Ele organiza arquivos, processa documentos, automatiza fluxos de trabalho e executa tarefas em sequência sem precisar de comandos constantes.

É uma mudança estrutural na forma como usamos software.

Se o ChatGPT foi criado para responder perguntas, o Claude está sendo construído para trabalhar junto com o usuário.

Esse movimento coincide com uma tendência maior do setor. As empresas de IA estão migrando do modelo de chatbot para o modelo de agentes autônomos, sistemas capazes de executar tarefas completas sem supervisão constante.

Outra peça importante da estratégia da Anthropic é a obsessão por segurança. A empresa foi fundada por ex-pesquisadores da OpenAI e construiu sua reputação em torno da ideia de “IA confiável”. Seu modelo segue um conjunto de princípios chamado “constituição”, que orienta as respostas do sistema e limita certos usos considerados perigosos.

Em um mundo em que inteligência artificial começa a escrever código, controlar sistemas e automatizar empresas inteiras, confiança virou diferencial competitivo.

Tudo isso não significa que o reinado do ChatGPT acabou. Longe disso. A OpenAI ainda domina grande parte do mercado, possui enorme base de usuários e continua lançando modelos cada vez mais poderosos.

Mas o episódio revela algo maior.

A corrida da IA deixou de ser uma disputa entre chatbots. Ela virou uma disputa entre plataformas de trabalho.

Quem conseguir transformar a inteligência artificial em um colega digital de verdade, capaz de programar, analisar dados, revisar segurança e executar tarefas complexas, provavelmente será o sistema operacional da próxima década.

E nesse novo jogo, o Claude deixou de ser apenas um concorrente.