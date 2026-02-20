O verdadeiro duelo entre Altman e Amodei não é técnico

Ao lado de Modi (E), Sam Altman (C) e Dario Amodei (D) recusaram-se a dar as mãos durante o evento. LUDOVIC MARIN / AFP

Quando Sam Altman e Dario Amodei sobem ao mesmo palco na Índia, a pergunta óbvia seria quem tem o modelo mais poderoso. A pergunta certa é outra: quem consegue convencer um governo de 1,4 bilhão de pessoas de que pode ser confiável. A inteligência artificial entrou numa fase em que a performance técnica é pré-requisito. O que diferencia agora é a legitimidade política.

De um lado está a OpenAI, que se tornou sinônimo de IA generativa em escala global. Do outro, a Anthropic, criada com a bandeira explícita de segurança e governança. Ambas nasceram do mesmo ecossistema do Vale do Silício. Ambas competem por contratos, infraestrutura e influência. Mas, na Índia, o jogo era maior do que mercado. Era geopolítica.

A Índia deixou de ser apenas um país emergente digital. São mais de 800 milhões de usuários de internet, uma população jovem, milhões de engenheiros formados todos os anos e um histórico recente de construção de infraestrutura digital pública em larga escala. O país criou sistemas nacionais de identidade digital e pagamentos instantâneos que viraram referência global. Isso significa duas coisas para empresas de IA: escala real e teste regulatório em ambiente complexo.

Leia Mais Lula defende regulamentação das big techs em cúpula sobre inteligência artificial na Índia

E aqui está o ponto central. A corrida da inteligência artificial não é mais sobre lançar versões mais rápidas ou treinar modelos maiores. É sobre convencer os Estados de que você não vai desestabilizar empregos, eleições, mercados e soberania digital. Governos querem crescimento econômico, mas também querem controle. Querem inovação, mas não querem caos.

Altman representa a narrativa da aceleração. A lógica é simples e poderosa: quanto mais gente usa, melhor o sistema fica. Quanto mais integrado às empresas e aos governos, mais indispensável ele se torna. É uma visão de infraestrutura inevitável. Adote rápido ou fique para trás. O problema é que escala sem governança gera desconfiança. E a desconfiança vira regulação dura.

Amodei construiu sua empresa defendendo o oposto estratégico. Crescimento com freio. Modelos avançados, mas acompanhados de testes rigorosos, limites claros e diálogo constante sobre risco sistêmico. Em um ambiente político sensível, essa mensagem encontra eco. Segurança virou argumento competitivo.

O encontro na Índia sinaliza algo maior: o eixo da decisão não está mais apenas em Washington, Bruxelas ou Pequim. Países do chamado Sul Global querem definir suas próprias regras para a IA. Querem extrair valor econômico sem abrir mão da autonomia tecnológica. E empresas que ignorarem isso perderão acesso a mercados gigantescos.

É tentador reduzir o episódio a um simples painel corporativo. Dois executivos trocando visões em mais uma conferência. Mas a história recente da tecnologia mostra que as grandes viradas acontecem quando os governos entram no jogo. Redes sociais aprenderam isso da maneira mais difícil. Plataformas de transporte também. A IA não será diferente.

O Brasil deveria observar esse movimento com atenção. Discutimos nosso marco regulatório, debatemos riscos e oportunidades, mas ainda tratamos o tema como algo distante. Não é. Se Índia definir um modelo regulatório equilibrado e funcional, pode influenciar boa parte do mundo em desenvolvimento. Se optar por regras duras demais, pode frear a inovação regional. Se for permissiva demais, pode gerar reação global.

No fim, a disputa entre Altman e Amodei na Índia não é um duelo tecnológico. É um teste de confiança. Quem convencer governos de que consegue entregar crescimento sem perder controle terá vantagem estrutural. Inteligência artificial é poder econômico. Mas, antes disso, é poder político.