Rafael Martins

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CEO e cofundador da plataforma de educação Share. Também atua como professor em cursos de graduação e pós-graduação. Em GZH, produz conteúdo sobre tecnologia.

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Estamos correndo atrás de IA. Mas para onde exatamente?

Não é sobre ganhar o campeonato de novidades, é sobre construir vantagem que dure mais do que a próxima versão

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