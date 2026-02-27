Rafael Martins

Rafael Martins

CEO e cofundador da plataforma de educação Share. Também atua como professor em cursos de graduação e pós-graduação. Em GZH, produz conteúdo sobre tecnologia.

"SaaSpocalypse"
Opinião

A IA que derrubou a IBM com um post de blog

Bastou uma postagem para US$ 31 bilhões evaporarem da IBM em um único dia e acender o alerta máximo em Wall Street

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