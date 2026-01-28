Conheça o Molt, IA que fez o que a Apple não conseguiu em 10 anos

Assistente executa tarefas reais, como mandar e-mail e negociar. molt.bot / Reprodução

A comunidade de tecnologia anda obcecada com um projeto chamado Clawdbot, que agora atende pelo nome Molt. Obcecada mesmo. Gente comprando Mac Mini como quem estoca papel higiênico em início de pandemia, desenvolvedores deixando máquinas ligadas 24 horas por dia só para manter um “assistente” vivo. Se você ainda não ouviu falar, vai ouvir. Não porque é moda, mas porque ele está materializando algo que o setor promete há anos e nunca entrega: um agente pessoal que realmente funciona.

E aqui vale começar pelo constrangimento histórico. A Apple passou cerca de 10 anos, gastou bilhões de dólares e fez incontáveis apresentações tentando transformar a Siri em um assistente de verdade. Não conseguiu. A Siri continua sendo, na prática, um brinquedo simpático que falha quando a tarefa sai do óbvio. Um desenvolvedor sozinho, no tempo livre, fez o que a maior empresa de tecnologia do planeta não foi capaz de fazer.

O nome por trás disso é Peter Steinberger, fundador da PSPDFKit. Isso importa porque ajuda a separar o hype da realidade. Steinberger não é um entusiasta aleatório nem um influenciador vendendo futuro. Ele tem histórico de software usado no mundo real, por empresas grandes, com problemas concretos. O Molt nasce desse lugar: menos promessa, mais execução.

O que esse assistente faz de tão diferente? Ele não vive em um site. Ele vive no seu computador. Ele fala com você pelos aplicativos que você já usa, como WhatsApp, Telegram, iMessage. Ele lembra de contexto, acompanha conversas ao longo dos dias e executa tarefas reais. Não é “te ajudar a escrever um e-mail”. É enviar o e-mail. Não é “sugerir como negociar”. É negociar.

É por isso que tanta gente compara este momento ao lançamento do ChatGPT. Não porque seja a mesma coisa, mas porque muda a percepção coletiva. O ChatGPT fez o público entender o poder da inteligência artificial generativa. O Molt mostra o que acontece quando essa inteligência deixa de apenas responder e passa a agir. O prompt deixa de ser uma caixa de texto e vira uma conversa contínua, persistente, com memória. O software deixa de ser ferramenta passiva e vira agente.

Os casos de uso ajudam a tirar isso do campo da abstração. Um desenvolvedor pediu para o agente negociar a compra de um carro. A IA preencheu formulários, enviou e-mails para concessionárias, comparou propostas, respondeu com contra propostas e fechou negócio com uma economia de milhares de dólares. Outro usuário reconstruiu o próprio site trocando mensagens pelo Telegram enquanto assistia à Netflix. Não é ficção científica. É automação aplicada a processos que antes exigiam tempo humano.

E aqui está o ponto mais importante para quem não é técnico: isso não é sobre substituir pessoas. É sobre substituir processos. Negociar preço por e-mail é um processo. Organizar agenda é um processo. Limpar inbox é um processo. Tudo isso pode ser executado por software. Quem entende isso cedo ganha tempo, dinheiro e vantagem competitiva.

A curiosa troca de nome de Clawdbot para Molt diz muito sobre o momento do projeto. Não foi uma mudança filosófica, mas prática. Questões de marca, prevenção de problemas legais, pois ao mencionar a palavra "Clawd” soa "Claude” produto da Anthropic, esse é o tipo de dor de cabeça que aparece quando algo cresce rápido demais. O nome mudou, a ideia ficou ainda mais clara. “Molt” remete a trocar de pele. É exatamente isso que estamos vendo acontecer agora.

Há discussões técnicas profundas e questões de segurança relevantes, claro. O fato central é que alguém mostrou que dá. Que não depende de uma big tech. Que não exige esperar a próxima grande atualização de sistema. A Apple falhou porque tentou controlar tudo. Um desenvolvedor venceu porque decidiu simplesmente fazer funcionar algo relevante, útil e prático.