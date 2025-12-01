Três anos do ChatGPT: a revolução que começou pelas bordas

Chatbot de inteligência artificial foi desenvolvido pela OpenAI. Timon / stock.adobe.com

Há três anos, a OpenAI colocou no ar um experimento tímido chamado ChatGPT. Não havia campanha, nem promessa grandiosa, nem manual de uso. Era só um “research preview”. Cinco dias depois, o mundo inteiro já tinha descoberto. Hoje, são cerca de 800 milhões de usuários mensais. Se fosse um país, seria o terceiro mais populoso do planeta, atrás apenas de China e Índia. Mas o mais impressionante não é o tamanho: é onde ele cresceu.

Diferente de quase toda grande inovação digital das últimas décadas, o ChatGPT não se espalhou a partir do Vale do Silício. Ele pegou tração justamente onde a inovação costuma chegar por último: países de renda média e baixa. É como se, de repente, a ponta tivesse virado centro. Em lugares com escassez de serviços públicos, professores, consultores e especialistas, uma ferramenta capaz de multiplicar capacidade cognitiva virou necessidade, não luxo.

O ChatGPT se tornou, para muita gente, aquilo que o acesso limitado não oferecia: um tutor permanente, um professor de idiomas, um organizador de estudos, um revisor de textos, um programador de bolso. E, segundo estudos, mais de 70% dos usuários o utilizam também como conselheiro pessoal e afetivo. É um dado que desmonta a ideia de que estamos falando apenas de produtividade. O software virou companhia. E isso muda tudo.

A adoção acelerada também revela outra transformação: antes aprendíamos buscando, agora aprendemos conversando. Parece detalhe, mas é mudança tectônica. Em vez de vasculhar links, dialogamos com um sistema que organiza conhecimento em forma de resposta direta. Há quem veja isso como atalho perigoso. Eu vejo como uma ergonomia nova do pensamento, uma forma mais natural de acessar ideias em um mundo saturado de informação.

Enquanto isso, a OpenAI, uma empresa de apenas dez anos, já é avaliada em cerca de 500 bilhões de dólares. Mais do que Disney, McDonald’s e Nike individualmente. Em apenas três anos, o ChatGPT foi adotado de alguma forma por 92% das empresas da Fortune 500. O detalhe irônico é que toda essa revolução só foi possível porque o Google publicou, lá em 2017, o paper que inventou a arquitetura dos Transformers. O Google fez o motor. A OpenAI dirigiu o carro.

Há quem prefira acreditar que tudo isso ainda é moda passageira. Mas modismos não viram infraestrutura. E o ChatGPT virou. Não é mais apenas um produto de tecnologia: é uma camada cognitiva do cotidiano, colada à vida das pessoas, seja para resolver uma dúvida profissional, seja para lidar com uma insegurança emocional.

A parte realmente fascinante é que, pela primeira vez, uma disrupção global não começou no centro. Começou nas bordas. Foi adotada, remixada e domesticada de forma simultânea em Lagos, Lahore, Recife, Buenos Aires e Nairobi. Isso não elimina desigualdades, claro. Mas altera a lógica de quem define a onda.