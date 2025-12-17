Terras raras e o impacto real no futuro da tecnologia

Grandes economias perceberam que não dá para expandir inteligência artificial, data centers (foto) e redes modernas sem olhar para essa base física. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A tecnologia costuma ser apresentada como algo leve, quase abstrato. Quando se fala em inteligência artificial, a imagem mais comum é a de telas, algoritmos e nuvens digitais. O que raramente aparece nessa conversa é o lado físico dessa revolução. A IA depende de prédios gigantescos cheios de servidores, de redes elétricas confiáveis e de equipamentos industriais altamente eficientes. E é nesse ponto que entram as terras raras, um tema pouco conhecido do grande público, mas central para o funcionamento da economia digital.

Apesar do nome, terras raras não são algo misterioso nem restrito a laboratórios. Elas são materiais usados para aumentar a eficiência de motores, geradores e sistemas elétricos. Em termos simples, permitem que máquinas façam mais com menos energia. Isso está presente em turbinas eólicas, carros elétricos, sistemas de backup e, principalmente, na infraestrutura que mantém data centers funcionando sem interrupção. Sem esses materiais, a tecnologia fica mais cara, menos estável e mais limitada.

Por isso, terras raras podem ser entendidas como o chip invisível da era digital. Assim como os semicondutores, elas quase nunca aparecem para o usuário final, mas determinam o que é possível construir. A diferença é que os chips já entraram no vocabulário popular, enquanto as terras raras seguem fora do radar, tratadas como assunto distante ou excessivamente técnico. Essa invisibilidade ajuda a explicar por que o tema só ganha espaço quando vira problema geopolítico.

O Brasil tem um papel relevante nessa história. Há ocorrências conhecidas de terras raras em estados como Goiás, Minas Gerais, Bahia e também em áreas da Região Norte e do Sudeste. Isso não transforma o país automaticamente em potência tecnológica, mas o coloca no mapa de uma discussão estratégica que envolve energia, indústria e tecnologia avançada. Nas últimas semanas, o interesse internacional pelo tema cresceu justamente porque grandes economias perceberam que não dá para expandir inteligência artificial, data centers e redes modernas sem olhar para essa base física.

É nesse contexto que os Estados Unidos passaram a adotar um tom mais pragmático na relação com o Brasil. Não por afinidade política, mas por necessidade. A corrida tecnológica exige cadeias mais diversificadas de minerais críticos, e as terras raras entraram definitivamente nesse cálculo. Quando a infraestrutura vira gargalo, o confronto ideológico cede espaço ao realismo.

Enquanto isso, há um movimento silencioso e importante acontecendo dentro do país, especialmente no Rio Grande do Sul. O Estado vem se posicionando como polo de semicondutores, com programas de formação de engenheiros, parcerias com universidades e iniciativas para fortalecer a cadeia de chips. Além disso, o Rio Grande do Sul reúne condições atrativas para a instalação de data centers, como boa disponibilidade de energia, clima mais ameno que reduz custos de resfriamento e conectividade robusta.

Essa combinação ajuda a entender por que terras raras não são um assunto isolado. Elas fazem parte de um quebra-cabeça maior que envolve chips, energia, data centers e inteligência artificial. O futuro da tecnologia não depende apenas de software ou de regulação, mas de decisões sobre infraestrutura, formação de pessoas e planejamento de longo prazo.