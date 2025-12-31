Retrospectiva 2025: o ano em que a IA virou infraestrutura social

IA já faz parte do nosso dia a dia. kras99 / stock.adobe.com

Todo fim de ano pede balanço. Mas 2025 pede outra coisa. Pede admissão. A de que a tecnologia deixou de ser cenário e virou estrutura. Invisível, permanente, cotidiana. Ao longo deste ano, muita gente me perguntou se a inteligência artificial finalmente resolveria grandes problemas da humanidade: avanços decisivos na saúde, cura de doenças, novos medicamentos, soluções estruturais para desafios históricos da sociedade. Sempre que a pergunta surgia, eu lembrava de uma frase que ouvi de um diretor da Meta: “as mentes mais brilhantes da minha geração estão focadas em fazer as pessoas clicarem mais em publicidade”. Em 2025, essa frase continuou desconfortavelmente verdadeira.

As grandes empresas de IA seguem, em sua maioria, orientadas por incentivos financeiros claros: engajamento, escala, retenção e monetização. Isso não invalida os avanços reais em saúde, ciência, educação e outras áreas, que são numerosos e promissores. Mas ajuda a entender por que a velocidade dessas transformações é desigual. Inovação não avança apenas por capacidade técnica. Avança quando há capital, mercado, retorno e urgência econômica. Sabemos disso. A IA pode acelerar descobertas médicas, mas primeiro ela acelera aquilo que paga a conta.

É nesse contexto que 2025 se consolidou como o ano da inteligência artificial, não como promessa futurista, mas como infraestrutura. A IA deixou de ser novidade e virou encanamento. E o cano principal teve um domínio claro, com o ChatGPT consolidado como a principal porta de entrada para pensar, escrever, decidir e trabalhar.

O ChatGPT deixou de ser apenas uma ferramenta impressionante e virou hábito. Em empresas, escolas, governos e na vida pessoal, passou a mediar decisões, organizar tarefas e estruturar ideias. Quando uma tecnologia vira intermediária entre pessoas e o mundo, ela deixa de ser produto e passa a ser infraestrutura social. O domínio da OpenAI em 2025 não foi só técnico. Foi cultural.

Ao mesmo tempo, o ano mostrou que a inteligência artificial não é um jogo de um único ator. Novos entrantes cresceram justamente por entender que o usuário não quer mais conversar com a IA. Quer resolver problemas. Plataformas como Lovable e Gamma ganharam espaço ao transformar comandos simples em produtos, apresentações e sistemas prontos para uso. Menos discurso sobre modelos gigantes e mais foco em entrega prática.

Leia Mais O dia em que percebi que minha coluna não fala de tecnologia

Nesse movimento, o Google reposicionou sua estratégia ao integrar IA de forma profunda em busca, documentos, email e produtividade. O avanço não foi espetacular no sentido do marketing, mas foi decisivo no cotidiano. Em 2025, venceu quem entendeu que a IA precisava desaparecer na experiência e não brilhar na demonstração. A inteligência artificial eficaz foi a que virou fluxo de trabalho.

Outro sinal importante do ano foi a chegada mais concreta dos óculos inteligentes com IA. Ainda longe de adoção em massa, eles marcaram uma mudança conceitual. A tecnologia começou a sair da tela e disputar espaço no rosto, no olhar e na atenção. A promessa deixou de ser realidade aumentada e passou a ser realidade assistida, com a IA observando, escutando, sugerindo e lembrando em tempo real. O centro da experiência digital começou a se deslocar.

No Brasil, poucas coisas simbolizam melhor a ideia de infraestrutura social do que o WhatsApp. Em 2025, ele se consolidou como o principal ambiente de comunicação pessoal, atendimento, negócios, comunidades e creators. É conversa privada, vitrine pública e ferramenta de trabalho no mesmo espaço. Quando tanta vida social e econômica passa por uma única plataforma, ela deixa de ser neutra e passa a ser poder.

Leia Mais Você ainda acha que a IA vai substituir o seu trabalho?

O crescimento dos creators completa o retrato do ano. Em 2025, a creator economy deixou de ser promessa e virou sistema. A IA reduziu custos de produção, edição e distribuição, mas não criou identidade nem confiança. Isso continuou sendo humano. Criadores que entenderam isso transformaram audiência em relação direta e relação em ativo. Em um ambiente mediado por algoritmos, quem constrói vínculo sem intermediários ganhou relevância desproporcional.

É verdade que a inteligência artificial não entregou tudo o que prometeu. Não substituiu pessoas em massa, não resolveu desigualdades e não foi imparcial. Mas justamente por isso se tornou mais real e mais poderosa. Ela não chegou como ruptura repentina. Chegou como dependência progressiva, silenciosa e difícil de reverter.