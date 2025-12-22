Quando o custo por tarefa cai, a tentação é colocar IA em todos os fluxos nas empresas. deagreez / stock.adobe.com

O paradoxo de Jevons parte de uma constatação simples e contraintuitiva. Tornar algo mais eficiente não garante que ele será menos usado. Muitas vezes, acontece exatamente o oposto. A ideia foi formulada no século 19 pelo economista britânico William Stanley Jevons, ao observar que máquinas a vapor mais eficientes não reduziram o consumo de carvão na Inglaterra. Como o carvão passou a render mais energia por unidade, ficou mais barato, mais atraente e mais presente. A eficiência resolveu o problema técnico e ampliou o uso total do recurso.

Vale ter isso em mente toda vez que você abre uma ferramenta de inteligência artificial hoje. Seja como usuário individual, seja como gestor dentro de uma empresa. A IA está ficando mais rápida, mais barata e mais fácil de usar. E isso não é apenas uma boa notícia. É um convite ao exagero.

Não por acaso, o CEO da Microsoft, Satya Nadella, citou recentemente o paradoxo de Jevons ao falar sobre o avanço da inteligência artificial. O recado implícito é claro. Tornar a IA mais eficiente não significa reduzir seu impacto. Significa expandir seu uso para todo lugar possível.

No uso pessoal, o paradoxo aparece quando a IA vira reflexo automático. Se escrever um e mail ficou fácil, você escreve mais e-mails usando IA, mesmo não precisando. Se revisar texto custa pouco, você revisa tudo, várias vezes. Se gerar imagem é instantâneo, você testa dezenas de variações. Cada interação parece inofensiva. Mas o volume cresce rápido. A eficiência elimina a pergunta mais importante. Isso realmente precisa de IA?

Dentro das empresas, o risco é ainda maior. Quando o custo por tarefa cai, a tentação é colocar IA em todos os fluxos. Atendimento, marketing, RH, relatórios, apresentações, monitoramento, análise interna. Muitas vezes sem um objetivo claro além do “já que dá para fazer”. O paradoxo de Jevons ensina que eficiência sem critério vira expansão automática.

A pergunta que vale fazer não é se a IA ajuda. Quase sempre ajuda. A pergunta é onde ela gera ganho real e onde só gera volume. Cada nova automação cria chamadas, processamento, dados e dependência. Quando ninguém mede o impacto agregado, o uso cresce por inércia.

Um bom teste prático é simples. Se essa ferramenta ficasse duas vezes mais cara, você ainda usaria da mesma forma? Se a resposta for não, talvez o uso atual não seja tão essencial quanto parece. O preço baixo mascara o excesso.

Outro cuidado é separar uso estratégico de uso por conveniência. IA é poderosa para tarefas repetitivas, análise de dados e apoio à decisão. É menos eficiente quando vira muleta cognitiva para tudo. Delegar demais pode economizar tempo localmente e criar ruído, retrabalho e dependência no sistema como um todo.

O paradoxo de Jevons não pede que você use menos tecnologia por princípio. Ele pede consciência. Eficiência é uma faca afiada. Sem limite, corta para o lado errado.

No mundo da inteligência artificial, gastar melhor não é o mesmo que gastar menos. Usar mais rápido não é o mesmo que usar melhor. E quanto mais invisível o custo, mais importante é impor critérios.