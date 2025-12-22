Rafael Martins

Rafael Martins

CEO e cofundador da plataforma de educação Share. Também atua como professor em cursos de graduação e pós-graduação. Em GZH, produz conteúdo sobre tecnologia.

Inteligência Artificial
Opinião

O paradoxo de jevons

No mundo da IA, gastar melhor não é o mesmo que gastar menos

Rafael Martins

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS