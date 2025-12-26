Rafael Martins

Rafael Martins

CEO e cofundador da plataforma de educação Share. Também atua como professor em cursos de graduação e pós-graduação. Em GZH, produz conteúdo sobre tecnologia.

O assunto é outro
Opinião

O dia em que percebi que minha coluna não fala de tecnologia

A inteligência artificial entrou nessa história quase como um empurrão

Rafael Martins

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS