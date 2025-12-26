O dia em que percebi que minha coluna não fala de tecnologia

"Quando a gente se abre para o mundo, o mundo se abre para nós". Joédson Alves / Agência Brasil

Abri minha caixa de entrada como faço quase todos os dias. Entre convites, releases e mensagens rotineiras, havia um e-mail diferente. Não falava de bugs, nem de tendências, nem de futuro. Falava de vida.

O leitor mencionou cargo, empresa e função. Explicou seu percurso profissional, os quase 20 anos dedicados à mesma atividade, os limites e as regras do próprio trabalho. Mas pediu anonimato. Preferia que nada disso fosse citado. O que importava, segundo ele, não era quem ele era, mas a mudança que tinha vivido.

E a mudança começou quando ele passou a ler esta coluna.

Não porque aqui haja fórmulas mágicas ou atalhos secretos. Mas porque, em algum momento, ele percebeu algo que parece simples, mas é devastador quando ignorado: ainda era possível aprender.

O gatilho veio de vários lugares. Um filho recém-nascido. Uma inquietação antiga. E, sim, a curiosidade por inteligência artificial. Mas a virada não foi técnica. Foi mental. Antes de aprender a usar ferramentas, ele precisou abandonar a ideia de que já tinha passado da idade de começar algo novo.

Esse é o verdadeiro drama silencioso do Brasil.

A gente ensinou gerações inteiras a acreditar que aprender é coisa de jovem. Que depois de certa fase da vida o máximo que dá para fazer é se atualizar um pouco, sem mexer muito na estrutura da própria trajetória. Estabilidade virou sinônimo de resignação.

A inteligência artificial entrou nessa história quase como um empurrão. Não como substituta de ninguém, mas como multiplicadora de quem resolve estudar. Em cerca de 60 dias, com um notebook e dedicação diária, aquele leitor começou a testar, errar, ajustar. Aprendeu a usar IA para organizar tarefas, montar planilhas, estruturar documentos, fazer cálculos, ganhar tempo.

Tempo é poder.

O resultado não ficou no discurso. Vieram projetos reais, contratos reais, dinheiro real. Algo que, nas palavras dele, exigiria pelo menos três pessoas para sair do papel passou a ser feito por uma só, com ajuda da tecnologia.

Mas poderia não ter sido.

Nada disso teria acontecido se ele não tivesse dado o primeiro passo, que é sempre o mais difícil: aceitar que não sabe, mas pode aprender. A IA não criou coragem. Não criou ambição. Não criou disciplina. Ela só respondeu a alguém que resolveu perguntar.

Quando terminei de ler o e-mail, entendi algo que talvez eu devesse ter percebido antes. Esta coluna nunca foi sobre tecnologia. Tecnologia é só o pretexto. O assunto aqui é outro.

É sobre pessoas que não trabalham com tecnologia descobrindo que não estão presas a um roteiro único pessoal e profissional. É sobre quem, mesmo com a vida em andamento, resolvem aprender algo novo e conhecem um mundo novo de possibilidades e isso nos dá vida. Esses dias eu até falei para uma amiga, quando a gente se abre para o mundo, o mundo se abre para nós.

Se esta coluna tem algum mérito, não é ensinar qual ferramenta usar. É mostrar que aprender não tem fim. Que mudar de rota não é um fracasso. Que curiosidade ainda é uma forma poderosa de sobrevivência.

No fim do e-mail, ele escreveu uma frase incrível e que faz valer as mais de 60 colunas que escrevi este ano: "o senhor mudou uma vida".