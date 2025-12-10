IA é aquilo que falamos quando o ChatGPT sai da sala

Falar de IA hoje é, cada vez menos, falar só de ChatGPT. tippapatt / adobe.stock.com

Em novembro de 2025, o ChatGPT fez três anos. Em tecnologia, isso equivale a meia vida. Em impacto, é quase pré-história: a fase inicial da onda que reorganizou empregos, empresas e até conversas de Uber.

Só que aqui está a virada de chave deste ano. Falar de inteligência artificial hoje é, cada vez menos, falar só de ChatGPT. Se no começo ele ocupava 90% da conversa, agora diria que é o contrário: o ChatGPT virou 10%. Os outros 90% são o que talvez você ainda não viu.

LLM é a sigla, em inglês, para large language model. A tradução literal não ajuda ninguém. Então vamos ao que interessa. Um LLM é um motor estatístico que aprendeu, depois de ler quantidades absurdas de texto, a prever a próxima palavra de uma frase. É essa habilidade simples, mas poderosa, que permite que esses modelos escrevam, resumem, traduzam, respondam e até programem.

O ChatGPT é uma interface simpática acoplada a um desses motores. Mas o motor não é exclusivo. E agora existe um arsenal inteiro deles: abertos, fechados, especializados em código, em jurídico, em atendimento, em vídeo. A verdadeira conversa sobre IA hoje não é “qual modelo é melhor”, e sim em que lugar esse motor está plugado.

Se você acha que IA é só conversar com um robô, pegue alguns exemplos bem cotidianos. O Gamma pega um texto ou PDF e transforma em uma apresentação pronta. O HeyGen faz avatares hiper-realistas que falam dezenas de idiomas, criando campanhas e treinamentos sem câmera. A ElevenLabs atende telefone com voz natural e resolve demandas inteiras. O Veo 3 coloca cinematografia em um prompt, com planos aéreos e efeitos de câmera.



E aqui que percebemos a mudança cultural: a discussão de IA deixou de ser sobre ferramentas que ajudam o usuário e passou a ser sobre ferramentas que substituem fluxos inteiros de trabalho.

Há algumas semanas, voltando do aeroporto, puxei papo sobre IA com o motorista. Ele sorriu, ajeitou o retrovisor e disse: “Tô estudando Lovable”. Aquilo me chamou atenção.

Lovable é uma plataforma em que você descreve um site e recebe o produto completo: layout, backend, banco de dados e painel administrativo. Sem escrever uma linha de código. O motorista me contou que já entregou três sites para clientes e está prestes a largar o volante para trabalhar com isso, junto com a esposa. Alguns anos atrás, seria impensável.

O que ficou claro ali: não é mais sobre ensinar milhões a programar. É sobre permitir que qualquer pessoa crie software do jeito que fala. É o que muita gente chama hoje de vibe coding: você conversa, mostra referências e a plataforma faz o resto.

Se os modelos de linguagem foram a primeira fase da revolução, 2025 é oficialmente a fase dois: a dos agentes de IA. A diferença é simples e profunda. Um modelo responde. Um agente age. Ele lê documentos, chama ferramentas, preenche planilhas, registra informações, gera relatórios, manda emails e entrega o resultado pronto.

Relatórios recentes das maiores consultorias do mundo são quase unânimes: o futuro imediato do trabalho é a combinação entre humanos e agentes digitais. A McKinsey diz que praticamente todas as empresas já investem em IA, mas só cerca de 1% se considera madura. A BCG reforça que, quando as pessoas começam a usar IA de verdade, o medo cai e a produtividade sobe.

E já existem casos de equipes que antes precisavam de 14 pessoas e hoje operam com três, apoiadas por dezenas de agentes. Não é ficção científica. É uma reorganização operacional acontecendo agora.

Quando tiramos o ChatGPT da conversa, aparece uma lista concreta de perguntas – e nenhuma delas envolve “qual é o melhor modelo”: o que ainda faço manualmente que um agente poderia automatizar; quais processos poderiam virar combinações de pessoa mais agente; quais ferramentas fazem sentido para meu trabalho; e quanto tempo passo realmente experimentando IA e não só lendo sobre ela.

O motorista que está virando desenvolvedor não quer saber qual modelo tem mais parâmetros. Ele quer pagar boletos e construir um negócio. As consultorias não descrevem tendência. Descrevem transformações mensuráveis.