Google Trends 2025: termômetro de um Brasil inquieto

O Google divulgou seu Year in Search 2025, aquele inventário anual que mostra o que mais mexeu com a cabeça das pessoas. E, como quase sempre, o ranking parece anedótico à primeira vista, mas vira raio-X social assim que a gente olha com calma. Há ali um Brasil inquieto, atento, atravessado por crises sucessivas e ainda assim seduzido pelo brilho do consumo, pelos memes e pela cultura pop. É como se buscássemos, ao mesmo tempo, explicação e distração. E às vezes na mesma digitação.

Um primeiro traço do ano foi a explosão das perguntas. Os “o que é…?” cresceram como categoria, indo de fenômenos econômicos a expressões culturais. É um dado revelador: quando a sociedade está confusa, o Google vira professor substituto. De “o que é metanol” a dúvidas sobre medidas políticas, econômicas e tecnológicas, a sensação é de que estamos tateando no escuro, tentando entender forças que afetam diretamente o dia a dia. A busca deixa de ser só curiosidade e se torna sintoma de ansiedade coletiva. A informação virou bússola num ambiente de incertezas.

Mas não foi só inquietação. A parte leve do ranking mostra que cultura pop, memes e creators seguem ditando interesse e consumo. Um hit viral, um rosto novo ou uma tendência que explode nas redes sociais rapidamente se converte em intenção de compra. Termos como “quanto custa…” avançam junto com picos de popularidade. Funciona quase como um ciclo instantâneo: viraliza, busca, deseja, compra. E, no meio do caminho, cria comunidade. O que antes era só entretenimento agora estrutura mercados inteiros, da moda à alimentação. É um lembrete de que cultura e consumo nunca estiveram tão entrelaçados.

No campo político e econômico, o mosaico é ainda mais revelador. Crises que atravessaram o noticiário, decisões de governos e turbulências externas dispararam consultas. É o Google funcionando como o prontuário das nossas preocupações. Quando um tema aparece no topo, ele não está apenas na mídia, está na vida real das pessoas. Em muitos casos, o usuário não quer opinião nem análise sofisticada. Ele quer entender o básico. E se voltou ao Google, é porque sente falta de explicação clara em outros lugares — das instituições à imprensa.

Claro que há uma ressalva importante. O Year in Search mede crescimento relativo, não volume absoluto. Muitas vezes, o que aparece como “tendência” é um pico momentâneo provocado por um acontecimento isolado. Mas, somando tudo, o retrato é útil. É uma espécie de cardiograma social, registrando batimentos que se aceleram por medo, entusiasmo ou mera curiosidade. E, para quem trabalha com informação, negócios ou política, esse cardiograma vale ouro. Ele revela descontinuidades, viradas de humor e emergências que passaram batido.

O ponto final talvez seja o mais provocador. As buscas dizem muito sobre nós, mas também dizem o que falta: diálogo real, mediação, educação digital, transparência e linguagens que traduzam o mundo para dentro de casa. Se estamos perguntando tanto ao Google é porque, muitas vezes, não temos a quem perguntar. Talvez a lição de 2025 seja essa: antes de correr para a busca, olhar ao redor e perguntar de verdade uns aos outros. Pode não aparecer no ranking, mas certamente melhora o país.