Web Summit Lisboa 2025 resumido em 5 tópicos que ninguém pode ignorar

Lisboa recebeu mais de 71 mil pessoas no Web Summit 2025. A cidade virou centro de gravidade do futuro por alguns dias. Mas o principal não estava nas mesas redondas nem nos estandes iluminados. O que realmente importou apareceu nas entrelinhas. As conversas, as provocações, os dados e as frases soltas no palco deixaram claro que a tecnologia já não tem dono e que o mapa de poder global está sendo redesenhado diante de nós.

A seguir, os cinco tópicos que mais mexeram com o imaginário do evento e que o Brasil não pode se dar ao luxo de ignorar.

1. O fim do monopólio tecnológico do Ocidente

A frase que ecoou nos corredores foi direta: a dominância tecnológica do Ocidente está desaparecendo, disse Paddy, CEO do Web Summit. Não se trata de exagero de painelista, mas de tendência estrutural. Estados Unidos e Europa deixaram de ser o único eixo de inovação. A Ásia avança em chips e robótica. O Oriente Médio injeta capital agressivo para criar polos de IA. África e América Latina começam a surgir com soluções originais.

2. A inteligência artificial virou disputa de poder

IA dominou o Web Summit. Só que desta vez o discurso mudou. O encantamento deu lugar à cobrança. Empresas querem impacto real. Governos querem controle e infraestrutura. E executivos pedem menos hype e mais clareza.

O diretor de marketing da Meta, Alex Schultz, deixou o recado mais repetido do evento ao dizer: “Seja claro que o seu objetivo não é a sua métrica." (“Be clear that your goal is not your metric.”)

Isso vale para todo mundo. Vale para big tech. Vale para startup. Vale para o Brasil. IA não é enfeite de apresentação. É uma ferramenta de produtividade, de competitividade e, sobretudo, de soberania. Quem não aprender a criar tecnologia, não molda o futuro. Apenas compra.

3. Europa decide voltar ao protagonismo

Se houve surpresa em Lisboa, foi o novo tom da Europa. Fala direta, ambição assumida e vergonha zero em admitir atraso. A postura foi quase esportiva: reconhecer pênalti e bater melhor o próximo.

O sueco Anton Osika, fundador da Lovable, sintetizou a nova confiança europeia ao afirmar: “Quero provar que é possível construir um produto de geração a partir da Europa, mesmo jogando no modo difícil.” (“I want to prove that you can build a generational product from Europe, and part of it is on hard mode.”)

A Europa entendeu que precisa jogar no nível mais alto se quiser disputar com Estados Unidos e China. O Brasil, que tem talento e criatividade de sobra, precisa fazer a mesma pergunta incômoda: nossa ambição é global?

4. Soberania digital vira política de Estado

Outro tema quente foi a soberania digital. A União Europeia levou representantes de alto nível para defender a ideia de que dados, nuvens e modelos de IA são ativos estratégicos. Não é discurso teórico. É política externa. É defesa nacional.

E onde o Brasil está nesse debate? Ainda preso em discussões fragmentadas sobre regulação de IA, sem estratégia ampla de dados, dependente de infraestrutura estrangeira e com pouca clareza sobre riscos políticos e econômicos dessa dependência.

O Web Summit deixou claro: quem não controla dados não controla mais nada.

5. A explosão do criador global

A parte mais empolgante do evento foi perceber que a criação de tecnologia está sendo radicalmente democratizada. Ferramentas com IA permitem que qualquer pessoa crie aplicativos, sites e sistemas apenas descrevendo o que deseja. Programar deixou de ser um ato exclusivamente técnico. O novo criador é multidisciplinar, rápido e global.

Osika reforçou essa mudança ao destacar: “Estamos construindo algo que os clientes amam. A intenção é criar um produto que dure gerações.” (“We are building something customers love. The ambition is to create a product that lasts for generations.”)

Para o Brasil, este é o tema mais promissor. Porque neste novo mundo o diferencial não é hardware caro. É imaginação. É capacidade de resolver problemas reais. É ousadia de lançar produto global. E isso nós temos.

O contra argumento inevitável

Claro, dá para dizer que tudo isso é exagero. Que IA ainda é cara. Que chips continuam concentrados na Ásia. Que investimento global desacelerou. Verdade. Mas toda revolução começa parecendo exagero. Até não ser mais.