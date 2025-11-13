Rafael Martins

Rafael Martins

CEO e cofundador da plataforma de educação Share. Também atua como professor em cursos de graduação e pós-graduação. Em GZH, produz conteúdo sobre tecnologia.

Inovação
Opinião

Web Summit Lisboa 2025 resumido em 5 tópicos que ninguém pode ignorar

O evento deixou claro: quem não controla dados não controla mais nada

Rafael Martins

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS