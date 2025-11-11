Rafael Martins

Rafael Martins

CEO e cofundador da plataforma de educação Share. Também atua como professor em cursos de graduação e pós-graduação. Em GZH, produz conteúdo sobre tecnologia.

Em Lisboa
Notícia

Web Summit 2025 começa com recado claro: criar, testar e começar ficou barato

A ambição maior do evento deste ano é mostrar que a barreira entre a ideia e o produto está ruindo

Rafael Martins

Direto de Lisboa

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS