Quanto tempo leva pra o futuro chegar?

A curva tecnológica virou exponencial. khunkornStudio / stock.adobe.com

Alguns dizem que o futuro é relativo. Concordo. Para você que está lendo esta coluna agora, este texto é presente. Para outros, fará sentido só daqui a alguns meses. E há quem já tenha entendido tudo isso há mais de um ano. Sempre foi assim: cada pessoa enxerga o futuro no seu tempo. A diferença é que, hoje, o mundo não espera mais que esse tempo se acomode.

O estudioso de gerações Dado Schneider costuma dizer em suas palestras: “tudo sempre mudou; o que mudou agora foi a velocidade das mudanças”. É exatamente isso. Durante boa parte do século vinte, o intervalo entre uma invenção e seu impacto era medido em décadas. Era tempo suficiente para aprender, absorver e se ajustar. Não é mais.

Os dados contam essa história de forma clara. O telefone fixo levou cerca de 75 anos para atingir 100 milhões de usuários. O computador pessoal, por volta de 16 anos. A internet, 13 anos para chegar a 800 milhões. Os smartphones, 8 anos para alcançar 1 bilhão. O Facebook levou 4 anos para fazer 100 milhões. O Instagram, 2 anos. O TikTok, 9 meses. O ChatGPT, aproximadamente 2 meses para atingir a mesma marca. O delay tecnológico colapsou. O que antes levava décadas agora leva semanas. Às vezes, dias.

E esse encurtamento não aconteceu por acaso. Criamos uma infraestrutura que tornou tudo rápido demais. Smartphones nos bolsos de bilhões de pessoas, nuvem global que reduz custo e tempo de desenvolvimento, plataformas que distribuem qualquer novidade em minutos e IA generativa que automatiza criação, código, design e até storytelling. O impacto de uma tecnologia deixou de depender de logística ou hardware. Hoje ele depende de apertar “publicar”.

O que sobra do outro lado dessa equação somos nós. A parte lenta não é a tecnologia. Somos nós. E isso aparece em cada conversa, aula ou palestra que ministro. Sempre surgem as mesmas perguntas: “Meu trabalho ainda vai existir?”, “Minha empresa ainda será relevante?”, “O que vendo ainda vai ter valor?”. A sensação de obsolescência deixou de ser paranoia individual. Virou experiência coletiva. Não conseguimos acompanhar não porque somos piores, mas porque a curva tecnológica virou exponencial enquanto nossa capacidade de adaptação continua humana, linear. Estamos tentando correr maratona com o corpo ainda se aquecendo.

Mas há um fenômeno novo e pouco comentado: pela primeira vez, a inovação não tem idade mínima. Por muito tempo, associamos tecnologia aos jovens. Jovens criam startups, jovens entendem apps, jovens dominam o novo. Sempre achei essa ideia frágil, mas agora ela se tornou falsa de forma incontornável. Vivemos na era dos bons prompts. E quem escreve bons prompts não é quem nasceu com um smartphone na mão. É quem tem repertório, experiência, cicatrizes, traquejo profissional e clareza sobre o que quer pedir.

Pesquisas recentes mostram isso com consistência. Em levantamentos como os da McKinsey e da BCG sobre uso corporativo de IA, os profissionais mais experientes são justamente os que relatam maior ganho de produtividade com ferramentas generativas. Não porque dominam tecnologia, mas porque sabem formular problemas. A IA premia maturidade intelectual, não apenas fluência digital.

É talvez o primeiro ciclo tecnológico em que uma geração inteira que não é nativa digital está surfando a onda no mesmo nível dos mais jovens. Em muitos casos, até melhor.

E essa é a boa notícia. Se a tecnologia acelerou, ela também democratizou. Pela primeira vez, praticamente todo mundo tem acesso às mesmas ferramentas, no mesmo tempo histórico. A assimetria tecnológica diminuiu. O jogo ficou mais horizontal. Talvez seja a primeira vez na história que todos estamos igualmente perdidos sobre o futuro. Isso não é um bug. É uma oportunidade.