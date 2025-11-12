Porto Alegre e o Rio Grande do Sul estão prontos para ser a Lisboa da inovação brasileira?

No bairro onde antes havia galpões vazios em Lisboa, hoje convivem startups globais, centros de arte, festivais de cinema e abrigos sociais. PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Estou no Web Summit Lisboa, um evento que está aqui há 10 anos e desde então mudou a cidade. Lisboa virou sinônimo de cidade criativa, onde startups, arte e inclusão social se misturam em um mesmo projeto urbano. Porto Alegre e o Rio Grande do Sul começam a trilhar caminho parecido: têm hubs vibrantes, eventos globais e um ecossistema que pulsa inovação. Mas ainda falta responder à pergunta que move o futuro — estamos prontos para ser a Lisboa da inovação brasileira?

Lisboa já abriga dezessete empresas unicórnios e ostenta o título de Capital Europeia da Inovação. No bairro onde antes havia galpões vazios e escritórios empoeirados, hoje convivem startups globais, centros de arte, festivais de cinema e abrigos sociais. O projeto da Unicorn Factory Lisboa transformou a cidade em um laboratório vivo de criatividade, onde inovação e inclusão caminham juntas. É uma das experiências urbanas mais interessantes da Europa — e talvez a mais inspiradora para o Sul do Brasil.

Quando o projeto lisboeta começou, não havia nada além de um “papel em branco”, nas palavras do prefeito Carlos Moedas. Hoje, além dos unicórnios, vieram 84 empresas de tecnologia, que já geraram mais de 16 mil empregos. A ideia central foi simples: aproximar empresas, cultura e bem-estar social. Na capital portuguesa, inovação não é apenas uma estratégia econômica; é uma política de cidade. E isso faz toda a diferença.

Em menor escala, Porto Alegre e o Rio Grande do Sul começam a escrever um roteiro parecido. Mesmo importando um evento europeu, o South Summit Brazil, o Estado já tem seus próprios players que despontam para se tornar o verdadeiro “Web Summit brasileiro”. O Gramado Summit, por exemplo, recebeu mais de 20 mil pessoas em sua última edição, consolidando-se como um dos maiores encontros de inovação da América Latina. E o interior gaúcho pulsa com a mesma intensidade: Noroeste Summit, Camaquã Summit, Sapiranga Summit e tantos outros eventos que surgiram nos últimos anos mostram que o ecossistema de tecnologia e empreendedorismo do RS se expandiu muito além da capital.

No RS, falta um fio condutor de longo prazo, capaz de transformar iniciativas isoladas em política de cidade e de Estado

O Instituto Caldeira, instalado em um antigo armazém na zona norte de Porto Alegre, tornou-se um dos epicentros dessa nova economia. Ali, startups, investidores, universidades e grandes empresas compartilham o mesmo teto — e a mesma ambição de transformar a capital em um polo global de inovação. O South Summit Brazil já colocou Porto Alegre no mapa mundial: a edição de 2025 reuniu mais de 23 mil pessoas de 62 países, 3 mil startups e 900 investidores. O impacto econômico foi de R$ 166 milhões, com quase 4 mil empregos criados e R$ 13 milhões em impostos arrecadados.

A diferença fundamental entre Lisboa e Porto Alegre não está no talento, mas na articulação. Lisboa entendeu que inovação, arte e solidariedade são partes de um mesmo projeto. Lá, o centro de startups convive lado a lado com abrigos para pessoas em situação vulnerável. A inovação é tratada como instrumento de coesão social, não apenas de crescimento econômico. No Rio Grande do Sul, o ecossistema é vibrante, mas ainda disperso, talvez pela cultura do gaúcho, mas se queremos ser globais, temos que mudar. Os eventos acontecem, os hubs prosperam, as universidades produzem — mas falta um fio condutor de longo prazo, capaz de transformar iniciativas isoladas em política de cidade e de Estado.

É claro que os contextos são distintos. Lisboa tem acesso a fundos da União Europeia, ambiente regulatório mais estável e uma escala geográfica menor, o que facilita a coordenação. Mas o princípio que a move é perfeitamente replicável: pensar grande, agir de forma integrada e fazer da inovação uma política pública, e não apenas um evento.

Se Lisboa pode ser vista como o futuro das cidades criativas, o Rio Grande do Sul tem a chance de ser o exemplo brasileiro dessa virada. O Estado já mostrou que sabe inovar — agora precisa unir suas forças, criar uma visão comum e projetar esse movimento para o mundo. A Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, brilhantemente liderada por Simone Stulp, já lançou inúmeros programas relevantes e, recentemente, um projeto de semicondutores com visão global. A InvestRS, em menos de um ano, movimentou iniciativas de grande impacto. A Procempa, em Porto Alegre, há anos conecta os gaúchos por meio da tecnologia. E temos startups e talentos locais que hoje são referência no mundo.