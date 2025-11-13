O RS se apresenta ao mundo em evento paralelo ao Web Summit Lisboa

Esta é a 10ª edição do evento na cidade. PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

O Rio Grande do Sul decidiu aproveitar o momento em que Lisboa vira centro global da inovação para fazer seu próprio movimento. Em um café da manhã organizado pela Invest RS, paralelo ao Web Summit, o Estado apresentou a investidores, empreendedores e representantes de hubs internacionais um conjunto sólido de fatos e oportunidades. O RS não foi pedir atenção. Foi mostrar credenciais. E são credenciais convincentes.

A Invest RS promoveu o “Debate sobre Investimentos em Inovação para 2026”, reunindo especialistas como Fabrício Forest, diretor de Atração de Investimentos e Promoção Comercial da agência, e representantes internacionais como Startup Genome, COREangels Atlantic e Institute for Tomorrow.

No centro da apresentação estava o panorama atualizado do Estado. Entre 2016 e 2025, o RS melhorou sua posição em oito pilares do Ranking de Competitividade dos Estados do CLP, incluindo avanços marcantes em eficiência da máquina pública, segurança e educação. O dado mais simbólico: o RS aparece como 1º lugar em inovação no Brasil em 2025 .

As credenciais que o RS levou a Lisboa

Os números apresentados ajudam a explicar por que o Estado decidiu se colocar no radar global:

1.472 startups mapeadas e em operação no ecossistema gaúcho .

mapeadas e em operação no ecossistema gaúcho . 160 instituições científicas e tecnológicas , além de 24 parques tecnológicos e 67 incubadoras .

, além de e . Uma rede robusta de ensino superior com 477 instituições , incluindo universidades líderes nacionais: UFRGS (3º lugar no RUF), UFSM, PUCRS, UFPel e Unisinos entre as mais bem avaliadas do país. A UFRGS aparece como a melhor universidade federal do Brasil , enquanto a PUCRS lidera entre as privadas .

, incluindo universidades líderes nacionais: UFRGS (3º lugar no RUF), UFSM, PUCRS, UFPel e Unisinos entre as mais bem avaliadas do país. A UFRGS aparece como a , enquanto a PUCRS lidera entre as privadas . O RS tem a maior densidade de doutores formados do Brasil, um ativo crítico para setores de ciência, tecnologia e deep tech.

Essa base acadêmica e tecnológica foi apresentada como parte do argumento central: o RS não está “querendo inovar”. O RS já é um Estado inovador, e agora quer transformar essa inovação em investimento produtivo.

O PDF levado a Lisboa também detalha setores de alto potencial:

Diretor da Invest RS, Fabrício Forest apresenta a agência em Portugal. Alexandre Elmi / Divulgação

1. Semicondutores: R$ 1 bilhão já atraído e ambição continental

O Estado busca consolidar-se como o principal hub de semicondutores da América Latina até 2030. Já atraiu empresas como Tellescom e Chipus, totalizando mais de R$ 1 bilhão em investimentos, além do reforço da sul-coreana ITT Chip, que investiu R$ 105 milhões em 2023.

2. Energia: 85% da matriz elétrica é renovável

O RS possui liderança nacional em potencial eólico e 85% de sua matriz elétrica vem de fontes renováveis. Há 31 projetos de eólicas offshore em licenciamento, com potencial de US$ 130 bilhões em investimentos e 78,7 GW de capacidade estimada. É o tipo de número que chama a atenção de investidores globais preocupados com transição energética .

3. Data centers: um novo distrito industrial de tecnologia

O Estado apresentou o plano do Distrito Industrial de Data Centers de Eldorado do Sul, com investimento inicial de R$ 3 bilhões e potencial de chegar a R$ 500 bilhões em expansão futura. A capacidade inicial é de 54 MW e o projeto pode gerar 3 mil empregos diretos e indiretos .

Somado a isso, o novo cabo submarino Malbec promete transformar o RS no hub de conectividade do Cone Sul, com capacidade de até 20 terabits por segundo.

A disputa por atenção e capital nunca foi tão acirrada. Países e Estados competem por investimentos em energia limpa, agro sustentável, tecnologia profunda e inteligência artificial. O RS tem vocação para todos esses temas — e agora leva números concretos para sustentá-la.

O evento paralelo em Lisboa funcionou como um acelerador: ao ocupar a mesma cidade e o mesmo momento que o Web Summit, a Invest RS posicionou o Estado no fluxo onde circulam investidores globais.

A Invest RS exibiu uma carteira de projetos considerável:

580 contatos com empresas

Projetos em carteira cujos investimentos projetados somam R$ 20 bilhões

22 projetos com termo de engajamento

84 participações internacionais recentes em missões e feiras

Isso ajuda a sustentar a narrativa de um Estado que não está só sonhando. Está executando.