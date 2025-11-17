O que a meia de US$ 230 para o iPhone revela sobre a estratégia da Apple

O "iPhone Pocket" foi lançado na última semana. Apple / Divulgação

A Apple lançou um novo produto em parceria com a grife japonesa Issey Miyake: um “iPhone Pocket”, um bolso tricotado em 3D que custa até US$ 230. Nas redes sociais, virou meme instantâneo. Na imprensa, gerou manchetes irônicas. E sim, à primeira vista parece mesmo “uma meia cara para carregar o iPhone”.

Mas é justamente por isso que vale prestar atenção. Quando a maior empresa de tecnologia do mundo lança um acessório que parece banal, mas provoca uma combinação de desejo, estranhamento e piada, ela não está brincando. Está sinalizando.

A colaboração com a marca japonesa, herdeira do legado de design que Steve Jobs admirava, revela uma mudança importante no jogo da Apple. E essa mudança tem menos a ver com moda e mais com estratégia.

Primeiro, porque a unidade de acessórios já é um negócio gigantesco. A divisão de Wearables, Home e Acessórios da Apple movimenta dezenas de bilhões de dólares por ano, em um ritmo que cresce mais rápido que o próprio iPhone. Em um mercado de smartphones maduro, cada novo acessório desejado é margem adicional sem depender de um ciclo de troca de aparelho. A Apple descobriu algo simples: talvez não dê para vender um iPhone novo todo ano, mas dá para vender algo para acompanhar o iPhone.

Segundo, o iPhone Pocket empurra o iPhone para um novo território. Ele não é apenas um case, é um objeto de vestir. Um item pensado para ombros, pulsos, tiracolos. A Apple está transformando o smartphone em parte do guarda-roupa. Isso abre uma nova fronteira: o iPhone deixa de ser só um dispositivo e passa a ser linguagem de estilo, status e expressão. E nenhuma empresa do setor domina tão bem essa costura entre tecnologia e cultura quanto a Apple.

Terceiro, o acessório funciona como laboratório. A reação do público, dividida entre humor e curiosidade, é exatamente o tipo de experimento que a Apple usa para testar limites. Até onde o consumidor vai por um produto de design assinado? Qual o potencial de uma linha de moda estável dentro do ecossistema? Que tipo de colaboração gera barulho, desejo e debate? Cada insight desses se converte em vantagem competitiva.

Por fim, há o movimento de longo prazo. Tornar o iPhone vestível é também preparar o usuário para um uso mais fluido e natural da tecnologia. À medida que relógios, fones, óculos e interfaces de realidade mista avançam, carregar o smartphone no corpo e não no bolso deixa de ser detalhe estético e vira comportamento. A Apple está treinando o olhar do consumidor para um dispositivo que fará parte da roupa, não apenas dos objetos.

Pode até virar meme eterno. Mas, estrategicamente, ela cumpre um papel importante. Ela coloca a Apple exatamente onde ela sempre quis estar: no centro da conversa. No cruzamento entre design, cultura e desejo. E, principalmente, reforça a mensagem que a empresa tenta enviar há anos: o futuro da tecnologia não está apenas na potência dos chips, mas na forma como vestimos, carregamos e nos relacionamos com os objetos que nos cercam.