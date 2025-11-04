Rafael Martins

Rafael Martins

CEO e cofundador da plataforma de educação Share. Também atua como professor em cursos de graduação e pós-graduação. Em GZH, produz conteúdo sobre tecnologia.

Empregos do futuro
Opinião

Do Word ao ChatGPT: a nova alfabetização digital

Assim como um dia todos precisaram aprender a fazer uma planilha, logo todos terão de saber criar um prompt

Rafael Martins

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS