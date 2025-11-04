Do Word ao ChatGPT: a nova alfabetização digital

A alfabetização em inteligência artificial já é o novo “saber mexer no Office”. deagreez / stock.adobe.com

Há vinte anos, ninguém conseguia um emprego de escritório sem saber Word, Excel e PowerPoint. Essas três ferramentas se tornaram o passaporte básico da vida profissional – o “beabá” da revolução digital. Em 2025, esse papel começa a ser ocupado por um novo trio: ChatGPT, Canva e Gemini (ou equivalentes). A alfabetização em inteligência artificial já é o novo “saber mexer no Office”.

Nos anos 2000, saber usar um processador de texto e uma planilha eletrônica era uma vantagem competitiva. No início 2010, virou obrigação. O mesmo movimento se repete agora com as ferramentas de IA. Segundo o World Economic Forum, 44% das habilidades dos trabalhadores precisarão mudar até 2027, e o uso de IA generativa está entre as mais demandadas. A consultoria PwC projeta que 70% das empresas pretendem treinar seus funcionários em ferramentas de IA até 2026. É o novo curso básico de informática.

Anúncios de vaga já começaram a mudar discretamente. Em 2024, segundo levantamento da plataforma LinkedIn Economic Graph, menções a “IA generativa” em descrições de emprego cresceram mais de 350% no mundo em apenas um ano. Profissões de marketing, jurídico, jornalismo e atendimento ao cliente já pedem familiaridade com ChatGPT ou Copilot. O mesmo aconteceu com o Excel: primeiro, era diferencial. Depois, virou requisito. Em breve, “saber IA” aparecerá na seção de “conhecimentos desejáveis” de qualquer vaga – inclusive as que não exigem formação técnica.

Usar IA não significa terceirizar o trabalho. Assim como o Word não fez ninguém escrever melhor sozinho, a IA não pensa por nós. Mas quem domina prompts, integrações e revisões de texto economiza horas, melhora entregas e demonstra adaptabilidade – qualidade que os recrutadores mais buscam hoje, segundo o relatório Future of Jobs 2025 do Fórum Econômico Mundial. Em outras palavras: a IA não vai tirar seu emprego, mas alguém que sabe usá-la pode tirar.

