OpenAI lança o AgentKit e avança para ser a grande plataforma na era da inteligência artificial

Ferramenta foi anunciada neste mês. Timon / stock.adobe.com

A OpenAI quer que todo mundo tenha seu próprio “mini ChatGPT”. O lançamento do AgentKit, anunciado em outubro, é o passo mais ambicioso da empresa desde o ChatGPT em si: um conjunto de ferramentas que permite construir, testar e colocar em produção agentes inteligentes — programas capazes de conversar, agir e aprender sozinhos. A promessa é transformar meses de engenharia em horas de configuração.

Mas, como toda revolução digital, a pergunta é: quem vai colher os frutos? E quem ficará olhando da arquibancada, mais uma vez?

O AgentKit é uma espécie de “fábrica de agentes” dentro do ecossistema OpenAI.

Em resumo: a OpenAI está empacotando seu know-how interno e entregando ao mercado um ambiente completo de desenvolvimento e operação de IA conversacional, o que até ontem exigia times inteiros de engenharia.

É o mesmo movimento que o Google fez com o Android e a Apple com o iOS — criar uma plataforma que define as regras do jogo.

Por trás do discurso de “democratizar” está uma estratégia clara: dominar a camada de agentes da economia da IA. Se o ChatGPT foi o produto, o AgentKit é o ecossistema. A OpenAI quer ser o sistema operacional dos agentes, um “App Store” de inteligências artificiais.

Com isso, captura desenvolvedores, startups e corporações dentro de sua infraestrutura — e reforça a dependência de quem quer inovar. É um modelo clássico de plataforma: oferece liberdade aparente, mas controla a estrada, o pedágio e o destino.

Nada disso é necessariamente ruim. Mas é ingenuidade achar que a OpenAI está só “abrindo oportunidades”. Está, antes de tudo, consolidando poder.

O impacto local pode ser duplo. De um lado, startups brasileiras e consultorias de automação podem finalmente ter acesso a um conjunto maduro de ferramentas para construir agentes sem reinventar a roda. Ganham velocidade, qualidade e acesso a tecnologias de ponta.

De outro, a barreira continua sendo estrutural: custos em dólar, dependência de nuvens estrangeiras, ausência de dados em português de qualidade e pouca integração com sistemas nacionais. Criar um agente que entenda a complexidade do INSS, da Receita Federal ou das gírias de Porto Alegre ainda é outra história.

O risco é o mesmo de sempre: o Brasil virar apenas consumidor da revolução — e não protagonista.

O AgentKit muda o tempo de desenvolvimento. Em vez de meses, um agente funcional pode ser criado em dias. Muda o acesso: times pequenos podem experimentar e inovar.

Mas não muda o essencial: o controle continua concentrado. E o gap de infraestrutura entre países ricos e emergentes tende a aumentar. O mesmo entusiasmo que levou o Brasil a criar milhões de sites na era da web não se traduziu em plataformas globais; com os agentes, o roteiro pode se repetir.

Sem políticas públicas de estímulo à IA nacional, investimento em dados locais e um olhar estratégico sobre soberania digital, o país continuará exportando talentos e importando tecnologia.

Em breve, veremos agentes brasileiros cuidando de atendimento, vendas, suporte técnico e até burocracia estatal. Mas também veremos uma nova corrida por “agente integrators” — empresas que vão revender, customizar e manter soluções construídas sobre o AgentKit. É o mesmo fenômeno dos anos 2000, quando consultorias prosperaram ao implementar ERPs e CRMs importados.