O perigo do cérebro preguiçoso: o custo cognitivo da conveniência

A comodidade tem um efeito entorpecente. vegefox.com / adobe.stock.com

A conveniência do uso de sistemas automáticos vai matar a agência humana MIGUEL NICOLELIS Neurocientista

A inteligência artificial virou o copiloto da vida moderna. Está nas mensagens, nos relatórios, nas receitas de jantar e até nas conversas com amigos. O novo relatório IA na Vida Real 2025, da Talk Digital, mostra o tamanho dessa virada: 89% dos brasileiros já conhecem IA e mais da metade usa com frequência. O que era curiosidade se tornou rotina. Mas junto com o fascínio pela eficiência, cresce um risco silencioso — o do cérebro preguiçoso.

Segundo a pesquisa, 62% dos entrevistados acreditam que podem ficar mais preguiçosos ao delegar tarefas à IA. É um dado revelador: estamos começando a perceber o preço da conveniência. Quanto mais fácil pedir a resposta pronta, mais difícil se torna sustentar o esforço mental.

Leia Mais O que é amnésia digital? Entenda por que a tecnologia tem gerado perdas na memória

No início, parecia libertador. Um comando e pronto: texto escrito, planilha revisada, reunião organizada. Ferramentas como ChatGPT, Copilot e Gemini transformaram o tempo em matéria maleável. Um dos entrevistados descreve: “Consigo tocar quatro projetos em um mês, sendo que antes um só levava três.” Mas a sensação de poder sobre o tempo vem acompanhada de algo mais sutil: a terceirização do pensamento.

Miguel Nicolelis alerta para o que chama de “subdelegação cognitiva”: cada vez que transferimos um raciocínio à máquina, o cérebro se acostuma a pensar menos. Um estudo do MIT reforça o ponto — em experimentos de escrita, o grupo que usou IA teve 54% menos atividade cortical. Estamos trocando o cansaço mental pela facilidade do “copiar e colar” existencial.

A comodidade tem um efeito entorpecente. “Todo mundo vai ficando preguiçoso quando tem soluções mais rápidas”, diz uma das entrevistadas, em São Paulo. A frase resume uma era em que eficiência virou desculpa para evitar o desconforto do raciocínio.

A neurologista Manuella Zandoná observa esse fenômeno com nuance. “Depende muito. Meus pacientes mais velhos ainda usam pouco, mas os mais jovens dizem que estão ficando ‘mal acostumados’ com a IA”, conta. Ela não percebe deterioração cognitiva evidente, mas levanta hipóteses: “Talvez porque tenham alta reserva cognitiva e criem estratégias de compensação. Pensando logicamente, eu esperaria alterações de atenção — afinal, é mais fácil ter uma resposta em segundos do que procurar em literatura — e uma redução da memória de trabalho, já que colocamos tudo no sistema e não precisamos mais gravar nada.”

Zandoná vai além: “O cérebro é como um músculo. Precisamos mantê-lo estimulado para que continue formando conexões. Se deixamos de pensar por comodidade, talvez paguemos esse preço no futuro.” A metáfora é precisa: o sedentarismo mental pode ser o novo risco cognitivo da era digital.

Leia Mais

Curiosamente, o mesmo relatório mostra que 54% dos brasileiros se sentem mais inteligentes ao usar IA. É uma espécie de “autoengano cognitivo”: confundimos acesso à informação com conhecimento. O efeito lembra a calculadora — que nos fez mais rápidos nas contas, mas menos hábeis em pensar nelas. A IA é a calculadora do pensamento: acelera processos, mas atrofia o músculo da dúvida. Quando tudo vem pronto, pensar parece tempo perdido. Só que o pensamento é o que nos separa da pura automação.

O educador Rafael Parente, também ouvido no relatório, faz um alerta parecido: as escolas estão sendo atropeladas pela IA, e os alunos já terceirizam o raciocínio. Ele defende que o desafio não é proibir o uso, mas ensinar a pensar junto com a IA — e não por causa dela. Talvez o futuro exija uma “academia cognitiva”: um espaço, físico ou mental, para exercitar raciocínio, empatia, paciência e curiosidade. Como academia de ginástica, mas para o cérebro.

A IA pode ser uma parceira, não uma babá. O problema não é ela pensar por nós, mas nós deixarmos de pensar com ela.

O relatório termina com uma frase que resume bem o espírito do tempo: “O futuro precisa ser imaginado para ser recriado.” A questão é: quem vai imaginá-lo se o cérebro se acostumar a apertar enter e esperar? A inteligência artificial não emburrece ninguém por conta própria. O que emburrece é a rendição total à conveniência — essa sensação de que pensar dá muito trabalho.