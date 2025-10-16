O futuro dos infoprodutos é profissional, híbrido e inteligente

E um novo elemento redefine o jogo: a inteligência artificial. Sopa / stock.adobe.com

O mercado de infoprodutos brasileiro atravessa uma nova fase. Depois do crescimento explosivo durante a pandemia, o setor amadureceu. A era dos “lançamentos fáceis” ficou para trás e abriu espaço para um ecossistema mais profissional, competitivo e sustentável. “Já não é mais terra de ninguém”, resume Vinicius Vaz, fundador do SDX, evento que acontece na próxima semana em Porto Alegre e deve reunir alguns dos principais nomes do marketing e do empreendedorismo digital do país.

Segundo a Hotmart, uma das maiores plataformas globais do setor, os produtores brasileiros já vendem para mais de 180 países e o país figura entre os cinco maiores mercados do mundo em volume de transações digitais. A empresa ultrapassou 40 milhões de usuários cadastrados, entre criadores, afiliados e consumidores — uma amostra do tamanho da chamada creator economy no país.

Esse avanço vem acompanhado de uma mudança de mentalidade. “Hoje há mais concorrência, o público está mais atento e valoriza muito mais a entrega de valor e a experiência. Quem atua de forma profissional e consistente ainda encontra bastante espaço para crescer”, explica Vaz. O amadorismo perdeu terreno para quem entende branding, dados e relacionamento de longo prazo.

As oportunidades também se expandiram. Além dos cursos online tradicionais, crescem formatos como comunidades pagas, modelos de assinatura, mentorias personalizadas e eventos híbridos. Vaz reforça: “A chave está em entender bem o público e criar soluções reais para problemas específicos.”

E um novo elemento redefine o jogo: a inteligência artificial. Ela permite criar produtos mais rápido, automatizar processos e até desenvolver negócios inteiros baseados em tecnologia. “A IA não substitui a criatividade nem a visão estratégica, mas potencializa muito o que um empreendedor digital pode fazer. Quem aprender a usar bem essas ferramentas, sai na frente”, afirma.

O SDX chega justamente nesse contexto de virada — um mercado mais maduro, que ainda cresce, mas exige mais preparo, técnica e propósito. Porto Alegre, cada vez mais conectada ao ecossistema de inovação nacional, será palco dessa discussão sobre o futuro dos negócios digitais e a força criadora que o Brasil exporta.

