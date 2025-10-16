Rafael Martins

Rafael Martins

CEO e cofundador da plataforma de educação Share. Também atua como professor em cursos de graduação e pós-graduação. Em GZH, produz conteúdo sobre tecnologia.

Visão estratégica
Opinião

O futuro dos infoprodutos é profissional, híbrido e inteligente

O Brasil figura entre os cinco maiores mercados do mundo em volume de transações digitais

Rafael Martins

Colunista de tecnologia

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS