Noroeste Summit mostra que a inovação não tem CEP

Seja no campo ou na cidade, inovar é questão de sobrevivência. Marcos Spinola / Divulgação / Noroeste Summit 2025

Inovação não tem CEP, foi assim que Iana Frust, CEO do Noroeste Summit, iniciou o evento hoje. Cada vez que participo de um evento como o Noroeste Summit 2025, isso se confirma. Estar em Três de Maio, no coração do interior do Rio Grande do Sul, ver mais de duas mil pessoas reunidas para falar de tecnologia, negócios e futuro é prova de que a transformação não acontece apenas nos grandes centros.

Eventos como esse cumprem um papel fundamental. Eles rompem a barreira geográfica e levam para perto das pessoas discussões que muitas vezes parecem distantes. Não é só sobre ouvir executivos de empresas como o Google ou secretários de Estado falando de políticas públicas de inovação. É sobre criar um espaço onde agricultores, empreendedores, jovens estudantes e líderes comunitários possam se conectar e perceber que também fazem parte desse movimento.

E aqui cabe um ponto essencial: o agro pulsa inovação. Se o agronegócio brasileiro não tivesse investido em tecnologia ao longo das últimas décadas, dificilmente teria alcançado a produtividade que o coloca hoje entre os maiores players globais. Satélites, sensores, drones, inteligência artificial e genética de precisão já fazem parte do dia a dia no campo. O que antes parecia futuro distante, hoje é prática comum para garantir competitividade e sustentabilidade.

Por isso gosto de reforçar: quando falamos de inovação, não estamos falando apenas de startups de software ou de laboratórios de pesquisa. Estamos falando de gente que planta, que colhe, que cria soluções para a educação, para a saúde, para os pequenos negócios. E quando tudo isso se encontra em um mesmo ambiente – como no Noroeste Summit – a magia acontece.

MAIS RAFAEL MARTINS Dados da OpenAI revelam os principais usos do ChatGPT no dia a dia; confira

Vejo nesses encontros um legado que vai além dos dias de evento. São redes de contato que se formam, negócios que nascem de uma conversa de corredor, jovens que descobrem novas carreiras possíveis. É também sobre autoestima regional: mostrar que o interior pode, sim, ser protagonista do futuro. Pode ser um catalisador de inovação e grandes profissionais, como reforçou o prefeito de Três de Maio, Marcos Corso.