IA, redes sociais e e-commerce: o novo mapa das oportunidades para quem quer empreender

Empreender nunca foi simples – mas talvez nunca tenha sido tão possível. A revolução digital dos últimos anos abriu um leque de oportunidades para quem quer tirar ideias do papel ou reinventar um negócio tradicional. O que antes parecia território exclusivo de jovens nativos digitais ou startups de tecnologia agora está ao alcance de qualquer empreendedor disposto a aprender e testar.

As ferramentas estão por toda parte: da inteligência artificial que ajuda a criar conteúdo em minutos às plataformas de e-commerce e redes sociais que permitem vender para clientes de qualquer lugar. A diferença está em saber usar o digital como aliado – e não como um peso.

É por isso que eventos como o Summit Empreender 40+, que acontece amanhã no Bourbon Country, em Porto Alegre, ganham importância. Voltado a empreendedores, o encontro mostra que a idade e a experiência são vantagens competitivas nesse novo cenário. Quem já conhece o cliente, domina o produto e tem bagagem de mercado pode usar as ferramentas digitais para amplificar o que já faz bem – e não para recomeçar do zero. O evento terá 10 horas de programação com 19 palestrantes e foco em transformar experiência em vantagem competitiva. O movimento Empreender 40+, que nasceu em 2023, valoriza profissionais e oferece networking e capacitação para quem quer se atualizar sem perder a essência.

Para a estrategista digital Mari Pinho, o primeiro passo é entender onde o público está. “Existe uma ilusão de que a marca precisa estar presente em todos os canais digitais, mas isso acaba gerando sobrecarga e um conteúdo que não conversa com o público. Escolher os canais corretos é essencial para iniciar de forma acessível e estratégica”, explica. Ou seja, mais importante que estar em todas as redes é estar nas redes certas. Se o seu público está no WhatsApp, é ali que o relacionamento precisa acontecer. Se a força está no Instagram, o conteúdo precisa ter frequência e propósito.

Mari destaca que as redes sociais continuam sendo as ferramentas mais acessíveis e eficientes para pequenos empreendedores. “Estabelecer um ponto de contato com os clientes e manter uma frequência de comunicação é o que gera conexão e aumenta as vendas”, afirma. O segredo está na constância: não adianta postar uma vez e desaparecer por semanas. A presença digital, mesmo que simples, precisa ser consistente e próxima – como um bom atendimento na loja física.

A pressa em “estar no digital” pode ser inimiga dos resultados. “Querer usar a mesma estratégia em todos os canais é o erro mais comum. Cada plataforma tem seu jeito único de conversa. Quando a marca tenta estar em todas sem entender essas diferenças, o conteúdo fica esquizofrênico e não atinge resultado algum”, alerta Mari. Na prática, isso significa adaptar linguagem, ritmo e formato a cada canal — um vídeo curto pode funcionar no TikTok, mas exigir outro tom no Instagram; o que engaja no WhatsApp pode ser diferente do que funciona no Facebook.

E, para quem sente que “ficou para trás” no digital, o conselho da especialista é simples e direto: “Entenda onde está o seu público – essa é a chave. Focar esforços no canal correto, com a comunicação alinhada à plataforma e oferecendo o conteúdo que o cliente precisa, faz toda a diferença.” O recado vale tanto para quem está começando quanto para quem quer recomeçar. A tecnologia é uma aliada poderosa, mas só gera resultado quando usada com estratégia, propósito e coerência. No fim das contas, o digital não substitui o olhar humano – ele o amplifica.

A verdade é que empreender sempre foi sobre entender pessoas. As ferramentas mudam, os canais evoluem, mas a essência continua a mesma: oferecer valor, resolver problemas e criar conexões reais. A tecnologia nos dá alcance, mas é a sensibilidade que gera confiança. E é justamente nessa combinação entre humanidade e inovação que mora o futuro dos negócios – especialmente para quem tem coragem de recomeçar.

