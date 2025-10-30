Como a Microsoft dominou a IA corporativa

O Copilot não é um produto novo, é uma camada sobre o que já funciona. Krot_Studio / stock.adobe.com

Converse com qualquer grande empresa e o padrão é quase unânime: o Copilot da Microsoft virou sinônimo de IA no ambiente de trabalho. De bancos a universidades, de escritórios de advocacia a indústrias, o mesmo refrão se repete – “já estamos testando o Copilot”.

Enquanto outras IAs disputam manchetes e prometem revoluções, a Microsoft conquistou o que realmente importa no mundo corporativo: confiança. E, em tecnologia, confiança é um ativo difícil de copiar.

Desde os anos 1990, a Microsoft fala a língua das empresas. Foi assim com o Windows, depois com o Office, o Teams e o Azure. Sempre integrada, previsível e cercada de contratos, suporte e compliance. Essa infraestrutura discreta, vista durante anos como conservadora, virou sua maior vantagem na era da IA.

Enquanto startups vendem encantamento, a Microsoft oferece continuidade. O Copilot não é um produto novo, é uma camada sobre o que já funciona. Está dentro do Excel, do Outlook e do Word – ferramentas que milhões já dominam. Não exige treinamento massivo, nem enfrenta barreiras de segurança ou de privacidade.

A grande sacada da Microsoft foi perceber que, no ambiente corporativo, inovação não basta. É preciso previsibilidade. Em um cenário de preocupações com dados e compliance, a empresa entrega o que os diretores de TI mais valorizam: tranquilidade.

O argumento técnico vem depois. Antes vem a certeza de que o sistema vai funcionar, que há suporte e que o contrato cobre eventuais riscos. Quando a OpenAI lança uma função nova, o mercado vibra. Quando a Microsoft adiciona um botão no Outlook, o mundo corporativo respira aliviado.

Durante anos, a Microsoft foi vista como a “careta” do setor – sólida, mas pouco inspiradora. Hoje, esse legado virou vantagem. A empresa construiu décadas de capital político com departamentos jurídicos e conselhos de administração. Quando a OpenAI precisa provar sua credibilidade, a Microsoft já tem a confiança assinada em contrato.

É o tipo de vantagem invisível que não se compra com marketing, só com tempo.

Mas mesmo dentro da própria Microsoft, há consciência de que confiança e legado não bastam para garantir o futuro. Em setembro de 2025, Satya Nadella, CEO da empresa, afirmou em entrevista à Wired que se sente “assombrado” pela possibilidade de a Microsoft não sobreviver à era da IA. “Alguns dos nossos maiores negócios podem simplesmente deixar de ser relevantes”, disse. A declaração reflete o clima interno de tensão citado por funcionários, diante do ritmo acelerado da revolução tecnológica que a própria Microsoft ajudou a impulsionar.

Claro, há um risco embutido nessa estratégia. O mesmo legado que gera confiança pode limitar ousadia. O Copilot não é o mais criativo dos assistentes, mas é o que tem crachá, senha corporativa e autorização de acesso. A Microsoft precisará continuar evoluindo para não se tornar o “IA de planilha” – útil, mas previsível.

Enquanto outras big techs correm atrás do hype, a Microsoft segue ampliando sua presença no cotidiano corporativo. É a revolução mais silenciosa do Vale do Silício – uma que não promete mudar o mundo, mas muda o expediente.